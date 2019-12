Hannover/Neustadt

Sie sollen sich zusammen geschlossen und gemeinsam kiloweise Marihuana und Kokain an Konsumenten in Neustadt verkauft haben. Dafür müssen sich jetzt fünf Männer und zwei Frauen vor dem Landgericht in Hannover verantworten. Der Vorwurf lautet auf „bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“.

32-jähriger soll Kopf der Bande gewesen sein

Dabei kommen den Beschuldigten ganz unterschiedliche Rollen zu. Kopf des Unternehmens war offenbar Rahil A., ein 32-jähriger Pakistaner, der in Hannover lebt. Er baute Kontakte zu drei jungen Männern in Neustadt auf, Dmitrij K. (26), Tim K. (21) und Gökhan Y. (26), die als seine Mittelsmänner den Stoff unter die Kunden bringen sollten. Die beiden Frauen und ein weiterer junger Mann sollen noch als „Bunkerhalter“ fungiert, den Stoff also in Wohnungen, im Keller oder einer Gartenlaube gelagert haben.

42-Jährige zieht nach Razzia Schlussstrich

Bei einer großen Razzia am 22. März 2018 flog die Gruppe auf. Für eine der beschuldigten Frauen war das auch der Schlussstrich unter ihrer Zeit in Neustadt: Sie sei kurz darauf nach Visselhövede umgezogen, habe zu den früheren Freunden keinen Kontakt mehr, sagte die 42-Jährige am Donnerstag vor Gericht. Sie war die einzige, die sich am ersten Verhandlungstag zur Sache äußerte, die sechs anderen zogen es auf Anraten der Anwälte vor, zunächst zu schweigen.

Zwei Kilogramm Marihuana in der Couch versteckt

Der Frau wird nur Mitwirkung in einem von insgesamt 24 verhandelten Fällen vorgeworfen. Ihr Verteidiger Matthias B. Koch sagte, er hoffe, mit dem Geständnis könne er ihr die Teilnahme am weiteren Verfahren ersparen, und damit auch hohe Kosten. Sie gab zu, insgesamt zwei Kilogramm Marihuana für zwei der Mitangeklagten in ihrer Couch versteckt zu haben. Von weiteren Drogen, die die Polizei in ihrem Keller fand, will sie nichts gewusst haben.

Drogenverkauf floriert für kurze Zeit

Laut Anklage haben Gökhan Y. und Tim K. vor allem Marihuana in kleinen Päckchen unter die Leute gebracht – mit Erfolg, wie es heißt. Sie sollen im März, in der Woche vor der Razzia, mehrmals bei Rahil A. Nachschub angefordert haben, mit dem Hinweis, sonst würden die Käufer sich andere Händler suchen. Dmitrij K. soll das Kokain verkauft haben – in Päckchen bis zu 55 Gramm. Jedes Gramm hat er für bis zu 70 Euro verkauft. Er verbüßt gerade in der JVA Hannover eine Strafe wegen einer anderen Sache.

Dealer besaß Luxusautos

Beim vermeintlichen Kopf der Bande hat die Polizei mehr als 35.000 Euro beschlagnahmt – einen Porsche Panamera und einen Lincoln Continental habe man einziehen wollen, aber bisher nicht aufgefunden, sagte der Staatsanwalt. Aus den Verkäufen soll er mehr als 44.000 Euro Profit geschlagen haben. Die Gewinnmargen der Mittelsmänner lagen deutlich niedriger: Dmitrij K. soll rund 3400 Euro eingenommen haben, Tim K. 1160 Euro. Gökhan Y. hingegen hat nur insgesamt 150 Euro verdient. Auch er hat sich inzwischen von der Gruppe distanziert, lebt und arbeitet in Mannheim. Sein Anwalt hat am ersten Verhandlungstag erbeten, dass ein Gutachter seine Schuldfähigkeit prüfen soll.

Acht weitere Verhandlungstage sind bis zum 23. Januar angesetzt, der nächste beginnt am Donnerstag, 12. Dezember, um 9 Uhr im Landgericht Hannover, Saal 1 H 1.

Von Kathrin Götze