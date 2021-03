Neustädter Land

Die Mardorfer haben es als erste angekündigt. Nun kündigen auch weitere Dörfer coronakonforme Umwelttage auf Distanz an. Das Prinzip: Wer mitmachen will, holt sich die charakteristischen roten Müllsäcke an verabredeten Stellen im Dorf ab, sammelt auf einem Spaziergang oder einer Gassirunde ein, was dort an Müll herumliegt, und stellt den vollen Sack wieder ab. Was fehlt, sind die sonst so beliebten Stelldicheins bei Erbsensuppe oder Bratwürsten – vielleicht ist das im nächsten Jahr wieder möglich.

Säcke liegen in den Dörfern aus

In Schneeren ist die Aktion bereits für Sonnabend, 20. März, geplant. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer holen sich in der Zeit von 10 bis 11 Uhr Sammelsäcke am Feuerwehrgerätehaus ab. Noch am selben Tag sollen sie dann gefüllt wieder dort abgestellt werden, wie der Ortsrat mitteilt.

In Dudensen gibt es gleich mehrere Umwelttage, und zwar von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. März. Rote Säcke hängt die Dorfgemeinschaft dort ab dem 26. März an sieben Stellen aus, nämlich den Infotafeln am Alten Spritzenhaus und am Bücherschrank, an der Grillhütte am Wendenborsteler Damm, am Friedhof, sowie an den Häusern Im Renndamm 17, Speckenwiesen 3 und an der Meyerkampstraße 8. Die vollen Säcke sollen Sammlerinnen und Sammler zum Hausmüll stellen, der am Mittwoch, 31. März, abgeholt wird.

In Eilvese ist die Sammlung für Sonnabend, 27. März, angesetzt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Schützenplatz (Balschenweg), wo die Müllsäcke ausgelegt werden – dorthin sollen sie anschließend auch zurück gebracht werden.

Alle Beteiligten sollten auf die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln selbst achten, Handschuhe Warnwesten und gegebenenfalls Mund-Nasen-Schutz werden empfohlen.

Von Kathrin Götze