Neustadt

Manch einer fuhr schon wieder unverrichteter Dinge fort. Denn um an der E-Ladesäule auf dem Balneon-Parkplatz aufzutanken, müssen insbesondere die Fahrer größerer Autos etwas Mut aufbringen. Als etwa Bernd Hagemeister seinen Audi etron an die Säule steuert, piepst das Assistenzsystem wie wild. Denn er muss den Wagen so dicht an den Bordstein und das davor aufgestellte Schild manövrieren, dass die Reifen fast die Kante berühren.

Kabel an der Ladestation sind sehr kurz

Das Problem: Die Kabel sind ziemlich knapp bemessen. „Ich bin neulich im Dunkeln hier gewesen, um die Ladestelle auszuprobieren“, sagt Hagemeister. Weil weder das Schnellladekabel noch das mit weniger Spannung ausreichte, sei er etwas verärgert wieder abgefahren. „Man muss schon etwas beherzt heranfahren“, bestätigt Stadtwerke-Vertriebsmitarbeiter Ingo Schlei. Das Problem sei, dass nach Aufstell-Richtlinien für die Ladesäulen bestimmte Abstände zum Bordstein eingehalten werden müssten. „Es muss gewährleistet sein, dass auch die Wagen mit langer Schnauze die Ladesäule nicht umfahren können“, sagt Schlei. Die längste Nase habe der Tesla, entsprechend weit steht das Ladegerät vom Bordstein entfernt.

Eine Parkbox ist nicht nutzbar

Erst im zweiten Anlauf kann Bernd Hagemeister das Kabel in die Steckdose stecken. Quelle: Kathrin Götze

Theoretisch sollen an der Station zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden können. Es gibt sogar drei Kabel mit unterschiedlichen Anschlüssen. Allerdings sind nur zwei Parkboxen für die Ladeplätze ausgeschildert. Und die linke Box ist zumindest für den Audi nicht nutzbar, obwohl der Wagen sogar eine zweite Steckdose auf der rechten Seite hat.

Nutzer suchen sich Lösungen

Rolf Hellmich hat schon Erfahrung, er parkt gleich am Rand der Fahrbahn. Quelle: Kathrin Götze

Während Hagemeister noch lädt und berichtet, dass das E-Fahrzeug ihm sonst viel Freude macht, kommt Rolf Hellmich mit seinem Opel Ampera herangefahren. Als er sieht, dass die rechte Parkbox besetzt ist, dreht er eine Extrarunde und stellt seinen Wagen neben der Grünfläche an der anderen Seite der Ladestation ab. Dorthin reicht das Kabel. Hellmich ist schon erfahren, geht gern im Balneon schwimmen und nutzt die Zeit, um den Akku aufzuladen. Ein Mitarbeiter des Bades kennt das Problem offenbar noch nicht: Als Hellmich schon im Bad verschwunden ist, kommt er heraus und fragt, warum das Auto dort auf der Fahrbahn steht. Hagemeister erklärt das Problem, der Mitarbeiter sagt. „Da muss aber nachgebessert werden.“

Nachrüstung wäre nicht einfach

Das sei aber nicht so einfach, meint Stadtwerke-Mann Schlei. „Wenn wir das Kabel verlängern, muss es auch wieder dicker werden und braucht eine andere Zulassung“, sagt er. Die Schnellade-Leitung transportiere immerhin 50 Kilowatt. „Das ist das Vierfache von dem, was ein Haus verbraucht.“ Die Stadtwerke bekämen übrigens kein Geld für den abgegebenen Strom – lediglich die Tankkarten-Firmen rechneten bisher ab, berichtet Schlei noch. Das solle sich allerdings demnächst ändern, zunächst sei es den Stromversorgern darum gegangen, Anreize für die E-Mobilität zu setzen.

Ganz einfach ist es nicht, die Ladestation für Elektroautos auf dem Balneon-Parkplatz zu nutzen: Die Kabel sind sehr knapp bemessen. Quelle: Kathrin Götze

Fünf Standorte zum Aufladen im Stadtgebiet

In Neustadt gibt es E-Ladestationen an fünf Standorten: Am Balneon steht die Säule mit dem Schnellader, dort gibt es zwei Kabel mit 22 Kilowatt Leistung und eines mit 50 Kilowatt. Im Parkhaus am Wallgraben steht einmal 22 kW zur Verfügung, auf dem Parkplatz von Mc Donalds an der Mecklenhorster Straße gibt es zweimal 22 kW. Auf dem Parkplatz der Stadtwerke, An der Eisenbahn 18, steht seit 2012 Neustadts älteste Ladesäule mit 22 kW, ebenso lange gibt es schon die Zapfstelle am Fischerstübchen in Mardorf, Uferweg 92.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze