Neustadt

Wozu falsche Bescheidenheit? In Neustadts Nordwesten entstehe aktuell der modernste Supermarkt der Stadt, schreibt Inhaber André Hanekamp bei Facebook. Im Januar ist das alte E-Center an der Königsberger Straße abgerissen worden, nun ist der Neubau kurz vor der Vollendung. Im Inneren arbeiten Dutzende Fachleute verschiedener Gewerke an Installationen, Innenverkleidung und Haustechnik. Zeitgleich entstehen vor dem Gebäude rund 140 Parkplätze sowie zahlreiche Fahrradständer. In Kürze sollen die Zufahrtsstraßen asphaltiert werden, die Eröffnung ist für November geplant.

Mit dem Neubau wächst der Markt um 1000 Quadratmeter auf dann 2400. Und er bekommt ein völlig neues Gesicht. Die zahlreichen Kabel, die aktuell noch aus der Deckenverkleidung hängen, weisen auf ein ausgefeiltes elektronisches Netzwerk hin. „Easy Shopper und Selbstscannerkassen, das gehört heute natürlich dazu“, sagt Hanekamp am Start zu einem kleinen Rundgang über die Baustelle. Aber auch die herkömmlichen Kassen mit Personal würden natürlich aufgebaut.

Viel Platz für frische Ware

Im Geschäft selbst setzt der Marktbetreiber auf einen großen Anteil von Frischware: Die Obst- und Gemüseabteilung, im Neubau bereits erkennbar an den kleinformatigeren Fliesen, nimmt einen guten Teil der Grundfläche ein. Direkt daneben folgen Kühlregale, Fleisch- und Käsetheke – und eine Frischfischtheke, in Neustadt noch eine Seltenheit. Dort könnten die Kunden mit weitgehenden Serviceleistungen rechnen. So wird der Fisch vor Ort mariniert und auf Wunsch filetiert. Auch Salate werden die Mitarbeiter selbst zubereiten.

Zur Galerie Das neue E-Center an der Königsberger Straße wird mit viel moderner Technik ausgerüstet. Haustechnik und Kassensysteme sollen neuen Anforderungen genügen.

„Fischwerker“ nennt sich das Konzept, das in den Edeka-Filialen nach und nach Einzug halten soll. „Wir sind mit als Erste dabei, müssen das Personal dafür gut schulen. Das wird zum Anfang noch einiges an Kraft kosten“, sagt Hanekamp. Dafür sind eine geräumige Küche sowie Wasch- und Vorbereitungsräume im Hintergrund vorgesehen. „Wir halten hier eine große Handelsleistung vor“, sagt Hanekamp. Mit einer Marktbäckerei am Eingang und einer Aufbackstation im Markt selbst soll auch das Angebot an Backwaren auf alle Wünsche zugeschnitten werden.

Haustechnik arbeitet sparsam

Besser werden soll die Leergutannahme – ein Schwachpunkt der früheren Filiale. „Dort gab es manchmal Verzögerungen, weil der Lagerraum ziemlich knapp bemessen war“, sagt Hanekamp und zeigt den neuen geräumigen Hinterraum, vor dem die Annahmeautomaten installiert werden sollen. Die Automaten gehören der neuen Generation an, die bei Störungen automatisch einen Mitarbeiter benachrichtigt, sodass alles schnell wieder ins Laufen kommt. Ebenfalls hinter den Kulissen wird die neue Haustechnik arbeiten. Der Heizkessel ist erstaunlich klein – allerdings wird der Markt auch den Großteil seiner Heizenergie aus der Abwärme der Kühlsysteme beziehen. Die Fußbodenheizung arbeitet mittels Betonkernaktivierung zusätzlich sparsam; das heißt, dass gespeicherte Wärme und Kälte aus Gebäudeteilen mitgenutzt wird. Und in der Kühlung soll CO2 als Kältemittel zum Einsatz kommen, eine klimafreundliche Technik.

Die Kühlaggregate sind überschaubar – dazu gehören aber auch zahlreiche Schränke voll mit Regelungstechnik. Quelle: Kathrin Götze

Weitere Expansion ist nicht ausgeschlossen

Die Anlieferung ist eingehaust, um die Anlieger möglichst vor Lärm zu schützen. Und die Lagerräume sind vergleichsweise klein. Man werde ein neues Warenwirtschaftssystem installieren, das auch selbstständig bestellen kann, wenn es gut eingeführt ist. „Da kommt es trotzdem immer noch darauf an, wer es bedient“, meint Hanekamp. Mit einer Wegwerfquote von rund einem Prozent liege der Handel weit unter dem Schnitt in Privathaushalten, gebe zusätzlich noch etliche Waren an Tafeln oder andere Nachnutzer weiter.

Hanekamp betreibt neben dem E-Center an der Königsberger Straße auch das an der Landwehr sowie eines an der Verdener Landstraße in Nienburg – zwölf Jahre nach der Übernahme von seinem Vorgänger Lustfeld werde er alle drei nun auch auf den eigenen Namen umbenennen, sagt er. Ob er an weitere Expansion denkt? Der Neustädter wiegt den Kopf. „Zumindest ist für mich nur die Nähe interessant. Ich will mindestens einmal pro Woche in jedem Markt sein.“ Die Investition an der Königsberger Straße tätige übrigens nicht er, sondern die holländische Holding, der das Grundstück gehört. „Wir sind da Mieter“, sagt Hanekamp.

Zahlreiche Firmen arbeiten mit Hochdruck auf der Baustelle. Quelle: Kathrin Götze

Eröffnung ist für November geplant

Hanekamp will sein Center im November eröffnen – bis dahin ist noch viel zu tun. In der nächsten Woche sollen die ersten Regale ankommen. 74 Mitarbeiter will er dort beschäftigen, sucht nun noch jemanden für die Fischtheke und einige Kassenkräfte, die auch am Nachmittag arbeiten können. Geöffnet wird der Markt dann von 7 bis 21 Uhr. Eines der beiden Elektrolastenräder, die die Stadt bestellt hat und die im November geliefert werden, wird seine erste Station an Hanekamps E-Center haben. Kunden können es von dort ausleihen, zum Beispiel für umfangreichere Einkäufe. Das zweite Lastenrad werde am Dorfladen in Mariensee stationiert, berichtet Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Von Kathrin Götze