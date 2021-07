Neustadt

Irmgard Helfers kocht immer noch gerne. Wenn auch mittlerweile für sich allein. Das war anders, als sie noch Wirtin in Neustadts Stadtschänke war. Kaum abzuschätzen, wie viele Schnitzel und Frikadellen sie in 30 Jahren in die Pfanne geworfen, wie viele Currywürste in die Fritteuse. In die Gastronomie ist die heute 92-Jährige mit 25 Jahren eingestiegen.

„Wir hatten schöne Zeiten“, betont die ältere Dame gleich mehrfach und erzählt von den Urlaubsgrüßen, die ihre Gäste ihr mitbrachten. Sie hat eine Vitrine mit Puppen aus aller Welt beispielsweise. Alle geschenkt von Stammgästen. Gerne erinnert sie sich auch an die Frühschoppen, die sie jeweils sonntags anbot. „Wer nicht kommen konnte, hat mich angerufen und sich entschuldigt“, sagt sie lächelnd. Die Highlights im Leben einer Gastronomin: Zufriedene Gäste.

Arbeitswille muss in der Gastronomie sein

Die wiederum bekam sie nur, weil sie bereit war, zu arbeiten. Viel zu arbeiten. Zuerst in Poggenhagen, wo sie 1953 gemeinsam mit ihrem Mann Christel Helfers den Moorkrug übernahm, danach in Neustadts Stadtschänke. Auf die Frage, ob Christel nicht eher ein Frauenname sei, beginnt sie zu kichern. Ja, das habe manchmal zu Verwirrungen geführt. Wenn Vertreter zu ihnen kamen und sie für diejenige hielten, die das Sagen hatte.

Fesch mit Schürze, das Tablett mit Schnapsgläsern in der Hand - so kannten die Gäste der Stadtschänke Irmgard Helfers (Dritte von links). Quelle: Beate Ney-Janßen

Das Sagen habe aber doch immer ihr Mann gehabt, der eingeborene Neustädter. Als Flüchtlingskind aus Schlesien habe ihr das doch nicht zugestanden. Aber dennoch: Die Arbeit hätten sie sich gut geteilt. Am Vormittag war sie es, die zunächst den Moorkrug, rund zehn Jahre später die Stadtschänke aufschloss. Diese übernahmen sie von ihren Schwiegereltern. Nachmittags und abends, immer dann, wenn richtig viel los war, teilten sie und ihr Mann sich die Arbeit. Ihr Mann meistens hinterm Tresen, sie in der Küche. Die letzten Gäste, die habe immer ihr Mann verabschiedet.

An einem Vormittag blieb die Stadtschänke geschlossen

Jeder Tag war ein Arbeitstag. Sieben Tage in der Woche, 52 Wochen pro Jahr. Von früh bis in die Nacht. Ein echter Luxus und innerhalb der Gaststättenlandschaft Neustadts nahezu revolutionär war es, als das Paar beschloss, einen halben Tag pro Woche blau zu machen und am Nachmittag die Kneipentür zu öffnen. Um auch einmal Zeit für sich und die Kinder zu haben.

Bis 1986 ist Christel Helfers Besitzer von Neustadts Stadtschänke gewesen. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Wir sind dann oft mit unserem Segelboot auf dem Steinhuder Meer gefahren“, sagt die Seniorin. Einmal sei das fast schief gegangen, als sie von einer Flaute überrascht wurden. Würden sie womöglich zu spät kommen? Gäste vor verschlossener Tür stehen? Einer ihrer Söhne habe die Initiative ergriffen, erinnert sich Irmgard Helfers. Er habe sich ein Seil geschnappt, sei ins Wasser gesprungen und habe das Boot an den Steg gezogen. Auch an diesem Tag öffneten sie pünktlich.

65 Jahre Mitglied im Dehoga

Das alles ist nun lange Geschichte. 1990 starb Christel Helfers. Sohn Hans-Christian übernahm die Stadtschänke und führt sie bis heute. Irmgard Helfers und ihr Mann hatten sich bereits 1986 zurückgezogen. Zur Gastronomie hat sie aber immer noch ein inniges Verhältnis. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie immer noch Mitglied im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ist. Gerade hat sie eine Urkunde für 65 Jahre Mitgliedschaft überreicht bekommen.

Von Beate Ney-Janßen