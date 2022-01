Laderholz

Das Alpedorf trauert um eine der Stützen seiner Gemeinschaft. Mit 83 Jahren ist Henry Oehlerking am 18. Januar gestorben. Nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ packte der gelernte Maurer überall an, wo im Dorf Hilfe nötig war. Ortsrat, Schützenverein, Soldatenkameradschaft waren die Pfeiler seines vielfältigen Engagements.

Bevenser Ortsbürgermeister bis 2011

Eine Wahlperiode lang, von 2006 bis 2011, übernahm der beliebte CDU-Politiker auch das Amt des Ortsbürgermeisters in der Ortschaft Bevensen, zu der neben seinem Heimatdorf Laderholz außerdem auch Büren gehört. Ob mit Schürze, Blaumann oder Latzhose – immer wieder war er ganz vorn dabei, wenn Arbeit für die Gemeinschaft zu erledigen war.

Hilfe auch im Kindergarten Büren

Auch an der Seite seiner Frau Christel, die vor gut 50 Jahren als erste die Leitung des Kindergartens in Büren übernommen hatte – denn auch dort gab es reichlich zu tun. Mit einem Jägerzaun trennte Oehlerking in frühen Jahren einmal kurzerhand die verschiedenen Spielbereiche im großen Raum, um Frieden zwischen den Kindern zu stiften. Eben getreu dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht.“

Die Beerdigung ist für Sonnabend, 29. Januar, 14.30 Uhr, in der Kapelle Laderholz angesetzt.

Von Kathrin Götze