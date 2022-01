Neustadt

Verstärkung für den Weißen Ring in Neustadt: Jürgen Winkler, ehemaliger Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Neustädter Polizei, engagiert sich von nun an bei dem gemeinnützigen Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten.

„Es freut mich sehr, einen so engagierten ehemaligen Kollegen wie Jürgen Winkler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen“, sagt Manfred Henze, Leiter des Weißen Rings in der Region Hannover. Henze und Winkler verbinden gemeinsame Jahre bei der Polizei in Neustadt.

Ein positives Zeugnis stellt Henze seinem ehemaligen Vertreter heute noch aus. „Jürgen Winkler ist als Opferhelfer in unserer Außenstelle eine große Bereicherung. Er tritt Menschen einfühlsam entgegen und kann sie in schwierigen Situationen begleiten. Außerdem ist er beruflich ein Experte für Prävention und ein äußerst erfahrener Kriminalbeamter“, sagt Henze. Für seine neue Tätigkeit musste Winkler dennoch quasi noch einmal die Schulbank drücken: Er hat im vergangenen Jahr eine gründliche Einarbeitungsphase mit Hospitationen durchlaufen, besuchte Infoveranstaltungen und nahm an einem Grund- und Aufbauseminar teil, bevor man ihn zum ehrenamtlichen Mitarbeiter ernannte.

Das ist der Weiße Ring Der Weiße Ring wurde 1976 in Mainz als „Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten“ gegründet. Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein hat ein Netz von rund 2900 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit rund 400 Außenstellen, beim Opfertelefon und in der Onlineberatung. Es gibt 18 Landesverbände mit mehr als 100.000 Förderern. Die Mitglieder sind in allen Fragen der Opferhilfe sachkundige und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien. Finanziert wird die Arbeit des Vereins ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Henze und nutzt gleich die Möglichkeit zu einem Aufruf.„Opfer finden nicht immer von selbst zu uns. Wir danken Bürgerinnen und Bürger, wenn sie auf unsere Hilfsmöglichkeiten aufmerksam machen, vor allem auf das bundesweite, kostenlose Opfertelefon mit der Rufnummer 116 006.“

Von Mirko Bartels