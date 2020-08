Neustadt

Wer den Großen Weg in Neustadt bis zu seinem Ende abfährt, kommt an einem verwaisten, unscheinbaren Flachbau vorbei. Der Blick durch die verschmutzte Schaufensterzeile zeigt gähnende Leere. Die heutige Lagerhalle war einst das Möbelhaus des ehemaligen Kaufhauseigentümers Klaus Hibbe. Was wurde daraus?

Möbel auf 3000 Quadratmetern

Das Gebäude wurde 1974 erbaut. Das Kaufhaus Hibbe hatte dort auf 3000 Quadratmetern die Möbelsparte untergebracht. Neustädter fuhren hierher, um sich mit neuem Dekor einzudecken. Die Sortimentserweiterung hat sich jedoch nicht gehalten. „Mit den aufkommenden großen Möbelhäusern konnten wir nicht mithalten“, sagt Hibbe. 1998 flogen die Möbel aus dem Angebot. Seitdem vermietet er die Immobilie als Lagerort.

Leerstand seit halbem Jahr

Das Sterben der Kaufhäuser machte auch vor Neustadt nicht halt. 2014 musste Hibbe für sein Kaufhaus die Insolvenz anmelden – nach 115 Jahren Bestand. Hibbe ging, heute führt er mit Nicola Barke das Sozialkaufhaus Fairkauf in Hannover. Das ehemalige Möbelgeschäft aber blieb, auch wenn seit mehr als zwanzig Jahren keine Auslagen mehr im Schaufenster stehen. Zuletzt habe hier eine Firma Akten gelagert, sagt Hibbe. Vor einem halben Jahr hat der Mieter die Lagerhalle aufgegeben. Hibbe ist nicht besorgt. „Ein Leerstand von einem Jahr kann schon mal passieren“, sagt er.

Einst kauften Neustädter hier Möbel, heute herrscht gähnende Leere im Verkaufsraum: Das ehemalige Möbelhaus Hibbe am Großen Weg. Quelle: Alexander Plöger

Nutzung: Offen für Ideen

Pläne für eine anderweitige Nutzung hat Hibbe nicht. Für etwas anderes als Lagerung sei der Bau wegen der heute deutlich anderen Brandschutzvorschriften nicht mehr zu gebrauchen. „Der Abriss wäre die kostengünstigere Option, als an dem Bau noch etwas zu machen“, sagt er. Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens hat ebenfalls keine Pläne für den Bau vorliegen. Man sei aber offen für Ideen.

