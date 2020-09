Neustadt

Sie haben ihr bewegtes Leben über die meiste Zeit zusammen gemeistert: Am Donnerstag feiern Wilfried und Edith Aust ihre diamantene Hochzeit. „Das hätten wir uns auch nicht träumen lassen“, sagt Edith Aust. Beide haben im Stadtgeschehen reichlich mitgewirkt – sie als Kunsthandwerkerin und Organisationstalent, er als Ratsherr und Sportreporter.

In Metel lernten sie sich kennen

Als der Sohn sie gebeten habe, für das Jubiläum ein paar Fotos herauszusuchen, sei das kein leichtes Unterfangen gewesen, sagt Edith Aust. „In 60 Jahren ist einfach so viel passiert.“ Kennen gelernt haben sich die beiden in Metel. Wilfried Aust kam nach dem Krieg aus Schlesien ins Dorf, verbrachte dort seine Jugend. Früh entdeckte er Fußball für sich. So oft wie möglich schwangen er und seine Freunde sich aufs Rad, um auf dem Mandelsloher Bolzplatz zu spielen.

Edith Aust floh als Kind aus Ostpreußen und lebte zunächst in Lüneburg. Nach Metel brachte sie ihr Vater, der sich dort mit seiner zweiten Frau niederließ. Ihre Anwesenheit in dem kleinen Ort blieb nicht lange unentdeckt: „Das hat sich gleich herumgesprochen“, sagt Wilfried Aust und lacht. Im Jugendtreff des Dorfes kamen sie in Kontakt. 1960 heirateten sie, Wilfried war 25, Edith 23 Jahre alt.

Aust war Neustadts Sportjournalist

Beruflich startete Wilfried Aust als Verlagskaufmann in Wunstorf, wo er bald auch seine ersten Artikel schrieb. Kurz darauf erschienen seine Texte in der Neustädter und der Leine-Zeitung. Nachdem er das Fußballspielen wegen einer Verletzung aufgeben musste, blieb die Fußballleidenschaft ungebrochen. Um sie auf dem Papier zum Ausdruck zu bringen, regte er die Einführung eines Sportteils in der Zeitung an. „Den gab es damals kaum“, sagt Aust.

Als freiberuflicher Journalist war er stets auf den Fußballplätzen der Region anzutreffen. Erst 2015 legte er den Stift beiseite. Abseits des Platzes engagierte Aust sich ebenfalls, etwa als Mitglied im Rat der Stadt: Dort wirkte er ab 1968 acht Jahre lang für die SPD mit, leitete auch den Verkehrsausschuss. Hauptberuflich arbeitete er in einem Reisebüro. Die Austs organisierten für die Neustädter Zeitung jährliche Leserreisen durch ganz Europa. „Darüber könnten wir ein eigenes Buch schreiben“, sagt Edith Aust lachend.

Kunsthandwerk in der Region

Sie arbeitete bis zur Geburt ihrer Söhne, 1963 und 1965, als gelernte Lebensmittelverkäuferin, dann nahm sie eine berufliche Auszeit. Nach einem kurzen Zwischenstopp in einer Neustädter Strumpffabrik, sowie Kursen in Buchführung und Verwaltung, landete sie schließlich bei der Standortverwaltung des Wunstorfer Fliegerhorsts. Dort blieb sie 25 Jahre bis zur Rente.

Wie ihr Mann hat sich auch Edith Aust im Neustädter Land einen Namen gemacht. Als passionierte Keramikkunsthandwerkerin organisierte sie die Kunstausstellung „Neustädter stellen aus“ mit. „In Spitzenzeiten kamen 5000 Besucher“, sagt Aust. Weitere Ausstellungen in Empede und Garbsen hat sie selbst initiiert. Dafür suchte sie sogar in ganz Niedersachsen nach Künstlern.

Was das Erfolgsrezept ihrer Ehe ist? „Wir ziehen immer an einem Strang“, sagt Edith Aust. Das Wichtigste sei jedoch gegenseitiges Vertrauen, sind sich beide einig.

Von Alexander Plöger