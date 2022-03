Mardorf

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eines ihrer Herzensthemen vorzustellen. Heute berichten wir über Josef Ehlert und seinen Wunsch, Verwaltungsausgaben auf den Prüfstand zu stellen.

Manchmal müsse man eben mit der Wurst nach dem Schinken werfen – also mit geringerem Einsatz Höherwertiges zu erreichen versuchen. So sieht es Josef Ehlert, wenn er sich manche Themen in der Rats- und Verwaltungsarbeit ansieht. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Finanzen sinnvoll auf die Sprünge zu helfen.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung könnte schneller gehen

Als ein Beispiel nennt er die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. „Warum haben wir bislang nur 30 Prozent umgerüstet, obwohl wir dadurch 80 Prozent Energiekosten sparen können?“, fragt er. Jetzt Geld in die Hand zu nehmen, das sich dann umso schneller rentiert – dafür will er im Rat streiten.

Ein anderer Knackpunkt ist für ihn der Tourismus. „Eine gute Einnahmequelle“, sagt er. Doch um diese Finanzspritze auszuschöpfen, müsse man den Touristen auch etwas bieten. „Die Wanderwege in unserer schönen Landschaft in Ordnung zu halten, muss noch nicht einmal viel kosten“, meint Ehlert. Es lohne sich, den Gedanken Wirtschaftlichkeit mehr und mehr in die Verwaltungsarbeit einfließen zu lassen.

Zur Person: Josef Ehlert hat sich mit seinem Renteneintritt entschieden, in die Kommunalpolitik zu gehen. Der 69-jährige Verwaltungsfachwirt sitzt in zweiter Wahlperiode für die SPD im Rat der Stadt und in Mardorfs Ortsrat. Auf Fragen, Anregungen oder Einwürfe per E-Mail unter josef.ehlert@t-online.de antwortet er gern.

Von Beate Ney-Janßen