Mariensee

Mariensees Kinderfeuerwehr ist ein Renner. Trotz Pandemie steigen die Mitgliederzahlen kontinuierlich. Nun gibt es einen Wechsel an der Spitze. Frank Steinmüller, der die Kinderfeuerwehr seit ihrer Gründung betreut hat, gab zur Hauptversammlung seinen Posten an Eileen Günther weiter.

24 Jungen und Mädchen sind im fünften Jahr der Kinderfeuerwehr dabei, hatten Spaß und haben vieles über die Feuerwehr gelernt. Wie sie einen Notruf absetzen und woher das Wasser kommt, wenn es brennt, beispielsweise. Bastelaktionen und ein Orientierungsmarsch gehörten ebenfalls dazu, auch wenn viele geplante Aktionen wegen der Pandemie gestrichen werden mussten. Alles in allem war Steinmüller aber mit dem zurückliegenden Jahr zufrieden und übergab das Kommando über die Kleinen mit gutem Gefühl an Günther.

Deren Neuwahl ist die einzige Veränderung im Marienseer Ortskommando, alle anderen Mitglieder wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Von der Jugendfeuerwehr wechselten Ronja Gliesmann, Tobias Meineke und Marieke Volk in den aktiven Dienst. Beförderungen gab es obendrein: Für Fabian Meineke, Jonas Rau und Leon Wellenthin zu Feuerwehrmännern, für Andreas Granse und Lennart Hühnergarth zu Oberfeuerwehrmännern, Michael Volk zum Hauptfeuerwehrmann und Andreas Volk zum Löschmeister sowie Jan Enders, Vanessa May und Frank Steinmüller zu Hauptlöschmeistern. Dank und Urkunde für 25 Jahre in der Feuerwehr bekamen Dennis Günther und Dennis Hogrefe. Das gab es auch für Adolf Höhle, der vor einem halben Jahrhundert Mitglied der Feuerwehr wurde.

Von Beate Ney-Janßen