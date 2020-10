Eilvese

Landwirt Friedrich Mehring hat in Eilvese einen Acker, dessen Boden sehr mager ist. Was tun mit der kargen Scholle? Im Frühjahr kam Mehring eine Idee. Wildblumen wachsen auch auf dem magersten Boden, und Blühwiesen liegen im Trend. Mehring entschied sich darum, ein Experiment zu starten. Auf einem Teil seines Ackers legte er eine Bienenweide an. Für diese konnten Naturfreunde aus dem Ort eine Blühpatenschaft übernehmen. Ab einem Einstiegsbetrag von 50 Euro kann auf diese Weise jeder Eilveser seinen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Eine Win-Win-Win-Situation für den Landwirt, das Umweltgewissen der Blühpaten und natürlich für die Natur.

Starke Resonanz

Die Infotafel an Eilveses Heidestraße informiert über die Veitshöchheimer Bienenweide, die dank zahlreicher Blühpaten auf einem Acker von Friedrich Mehring angelegt wurde. Quelle: Patricia Chadde

„Wir haben im Frühjahr Flyer im Ort verteilt und das Projekt vorgestellt“, erzählt Mehring. Die Nachfrage war groß. 50 Blühpaten haben sich finanziell an seinem Bienenweide-Acker an der Heidestraße beteiligt. Damit alle sich vom Ergebnis überzeugen konnten, lud sie der Landwirt jetzt zu einem Treffen an den Feldrand ein. 4500 Quadratmeter hat er speziell zur Ernährung der in Niedersachsen vorkommenden Wildbienen und anderer Insekten gedacht. Ausgestreut wurde eine „Veichhöchtsheimer Bienenweide-Mischung“. Sie beinhaltet die Lichtnelke, Kornblumen und den Scharfen Hahnenfuß sowie 24 weitere Wild- und Kulturarten. Nicht alle sind aufgegangen. Was für den Landwirt eigentlich eine finanzielle Einbuße bedeutet, freut Mehring in diesem Fall sogar. Denn die Lücken bieten der Sandbiene einen speziellen Lebensraum: Sie brütet im Boden.

Nicht spektakulär, aber sinnvoll

Bei den Gesprächen mit seinen Blühpaten erfährt Mehring, dass sich einige optisch mehr versprochen haben. Hübscher und bunter hatten sie es sich vorgestellt. „Aber es geht uns ja um die Nahrung für Insekten und nicht um das menschliche Auge“, sagt der Landwirt – was er gerne noch einmal im persönlichen Gespräch erläutert.

Marion Pinne, die schon ihren eigenen Garten naturnah gestaltet hat, findet die Möglichkeit zur Blühpatenschaft jedenfalls ausgezeichnet. „Man kann gar nicht genug tun“, sagt sie. Das sehen Ruth und Wolfgang Peters ebenso, sie haben mit je 100 Euro den größten finanziellen Anteil geleistet.

Mancher Blühpate findet die Bienenweide nicht so hübsch. Doch die Stengel bieten vielen Insekten Überwinterungsmöglichkeiten. Quelle: Patricia Chadde

Auch das Wild profitiert

Die Bienenweide am westlichen Ortsrand kommt neben Insekten auch heimischen Niederwild zugute. Hasen und Bodenbrüter finden hier Deckung. Bis zu fünf Jahre kann Mehrings Blühweide stehenbleiben, Pflegebedarf gibt es keinen, doch vor dem Neuaustrieb im Frühjahr ist ein Mulch- oder Pflegeschnitt möglich.

Imker und Jäger Erhard Haufe, ebenfalls Blühpate, freut sich, dass bis jetzt noch Blüten zu finden sind. „Das ist für Insekten natürlich ergiebiger als nur drei Wochen Blütezeit – wie beim Raps“, erklärt der Eilveser. Er weiß, welche Ertragssteigerung für Landwirte möglich sein kann, wenn Honigbienen und andere Insekten für die Bestäubung der Nutzpflanzen sorgen können. An einem Eilveser Rapsfeld gab es 15 bis 20 Prozent mehr Ertrag, am Feld mit dicken Bohnen sogar eine 30-prozentige Steigerung.

Bis November gibt es Blüten auf der Fläche der Eilveser Bienenweide. Quelle: Patricia Chadde

In einem Wagen hat Mehring umfangreiches Infomaterial ausgelegt. Das können sich die Eilveser Blühpaten mitnehmen, falls sie sich weiter in das Thema vertiefen wollen. Auch eine kleine Tüte mit der Samenmischung, welche die Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veichtshöchheim für Deutschlands Norden entwickelt hat, liegt zum Mitnehmen bereit.

Eine Frage brennt einer Blühpatin noch auf den Nägeln: „Herr Mehring, bekommen Sie noch von anderer Seite Geld für diese Fläche?“ Mehring verneint und bedankt sich für die Flexibilität, die ihm durch die Kooperation mit den Blühpaten geschenkt werde. Und: „Es ist zum Glück weniger Papierkram“, berichtet er schmunzelnd.

Wer im kommenden Jahr mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. 3000 Quadratmeter Eilveser Bienenweide sollen 2021 noch dazu kommen.

Wer sich für eine Blühpatenschaft interessiert, wendet sich per E-Mail an f.g.mehring@gmx.de oder telefonisch an (0172) 5459275.

Von Patricia Chadde