Für die 88-jährige Sigrid Schlicker gibt es im März ein besonderes Geburtstagsgeschenk: die zweite Impfdosis. Am Montag gehörte die Seniorin aus Eilvese zunächst zu den ersten 450 Bürgern der Region, die im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover ihre erste Spritze bekamen. Der obligatorische Folgetermin für die zweite Dosis ist für den 22. März gebucht, Sigrid Schlickers Geburtstag. „Gestern lief alles problemlos. Ich hab keine Schmerzen und fühle mich gut“, berichtet die Seniorin am Tag nach dem Impfauftakt. Dass sie bereits am Montag zum Zug kam, ist dabei nicht unwesentlich der Hilfe ihrer Angehörigen zu verdanken. Denn die hatten im Vorfeld wie vermutlich viele Senioren mit den Problemen der Buchungssysteme zu kämpfen.

Ihr Sohn Axel Schlicker hatte gleich am ersten Reservierungstag am vergangenen Donnerstag vergeblich versucht, einen Termin über das Onlineportal zu buchen. Dort wird zur Identitätskontrolle eine SMS an die Nutzer verschickt. „Der kam bei uns leider nie an“, berichtet Axel Schlicker. Problematisch dürfte auch sein, dass nicht alle Senioren über 80 Jahren überhaupt ein Handy nutzen. Für die Onlinebuchung sind sie dann auf Hilfe angewiesen.

Weitere Hilfsangebote in Neustadt Unterstützung bei der Reservierung von Impfterminen, beim Einkaufen und an anderen Stellen im Alltag will auch der Hospizdienst Dasein für Senioren anbieten. Er ist erreichbar unter Telefon (05031) 949030 und (0162) 6386502. In Eilvese bereitet sich die Initiative Eilvese hilft darauf vor, Senioren bei Anliegen rund um die Impfung zu helfen. Wer Unterstützung benötigt, wendet sich an Annika Flender, Telefon (0176) 11188991, Matthias Schmedes, Telefon (05034) 255 oder Axel Schlicker, Telefon (05034) 870311.

Der zweite Versuch bei der Hotline am Freitag war erfolgreicher. „Dort hat man gemerkt, dass auch die Mitarbeiter sehr unter Druck stehen. Sie freuen sich dann auch, wenn man selber freundlich bleibt“, erzählt Schlicker. Vor Ort sei am Montag alles „unspektakulär“ und kontrolliert abgelaufen. Einzig den Anamnesebogen mit Fragen zu Vorerkrankungen mussten sie noch vor Ort ausfüllen. Den hatten sie nicht zugeschickt bekommen. Dann ging es ganz fix. Rund 45 Minuten waren sie in der Messehalle 25. Axel Schlicker ist froh, dass seine Mutter jetzt geimpft ist. „Sie ist noch topfit und hat einen großen Garten, der ihr Spaß macht– und das hoffentlich noch lange“, sagt er.

Dass es so schnell geht, hätte sich auch die 83-jährige Edith Aust aus Neustadt gewünscht. „Wir telefonieren jeden Tag, aber bisher vergeblich. Es nervt“, lautet ihre Zwischenbilanz. Ab sofort will sie nur noch maximal zweimal am Tag die Hotline anrufen, sagt sie frustriert. Bereits im Vorfeld hatte sie genau dieses Szenario befürchtet. Sie findet es deshalb auch ein Versäumnis, dass die Stadt Neustadt erst so spät mit der Einrichtung eines Impflotsen-Programms begonnen hat. Das befindet sich nun immerhin im Aufbau. „Es gibt bereits über ein Dutzend Interessierte, die sich gemeldet haben, um als Impflotsen zu helfen,“ sagt Stadtsprecher Yannik Behme.

Wer sich freiwillig als Impflotse melden möchte, wendet sich an den Fachdienst Soziale Arbeit der Stadt unter Telefon (05032) 84241 oder 84510 sowie per E-Mail an rschnabel@neustadt-a-rbge.de. Auch die Ortsbürgermeister vermitteln den Kontakt zum Impflotsenprogramm.

