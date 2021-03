Eilvese

Einen Garagenbrand hat die Feuerwehr am Sonntagabend an der Hestergartenstraße in Eilvese löschen müssen. Um 21.26 Uhr ging die Alarmierung ein: Eine Doppelgarage mit zwei Autos darin stand in Vollbrand. Rund 40 Feuerwehrleute aus Eilvese, Empede und Neustadt halfen unter Führung von Einsatzleiter Dennis Schumann beim Löschen.

Mit Wasser und Schaum hatten die Löschtrupps unter Atemschutz das Feuer zügig gelöscht. Zu Schaden sei niemand gekommen, sagt Feuerwehrsprecher Florian Hake.

Rund 40 Einsatzkräfte halfen, den Brand in der Garage zu löschen. Quelle: Feuerwehr

Laut den Ermittlern vom Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover ist ein technischer Defekt Ursache des Brandes gewesen. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 50.000 Euro.

Von Kathrin Götze