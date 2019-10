Eilvese

„Der Richtkranz grüßt als frohes Zeichen, gar weit hinaus von dieser Höhe“: Zimmermann Falko Wolf spricht seinen Richtspruch, schnappt sich den Steinhäger und wirft das Schnapsglas vom neuen Dach auf die Bodenplatte aus Beton. So wurde Richtfest gefeiert am Freitag am neuen Feuerwehrgerätehaus in Eilvese. Rund 30 Feuerwehrleute und Besucher aus dem Ort waren gekommen, um sich von dem guten Baufortschritt zu überzeugen. „Bis jetzt ist alles glatt gelaufen, der schöne Sommer hat dabei geholfen“, sagt Ortsbrandmeister Dennis Schumann. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Die Arbeiten haben im Mai begonnen. Die Kosten für den Bau liegen laut Plan bei 1,7 Millionen Euro. Er soll ausreichend Platz schaffen für zwei moderne Einsatzfahrzeuge – daran hatte es zuletzt nicht nur in Eilvese gemangelt.

Und so geht es weiter mit dem Eilveser Feuerwehrhaus

Im Anschluss an den Rohbau und die Dacharbeiten, werden im nächsten Schritt die Fenster und Türen eingesetzt. Parallel beginnen die Arbeiten an der Technik und der Fassade. „Ab sofort wird es voller auf der Baustelle“, kündigt Schumann an.

Außer der Fahrzeughalle im Erdgeschoss entstehen im zweiten Stockwerk Räume Fortbildungen und die Verwaltung. Genügend Platz für Lager- und Werkstattflächen ist über beide Geschosse verteilt.

Neben Eilvese sind Gerätehaus-Neubauten für Otternhagen und Mandelsloh in Planung. Auch die Feuerwehr Poggenhagen hat Bedarf.

Zur Galerie Bis Mitte 2020 soll das neue Feuerwehrgerätehaus im Neustädter Ortsteil Eilvese fertig sein. Am Freitag war Richtfest.

Von Mario Moers