Zwei neue Projekte der Dorgemeinschaft Eilvese verschönern seit Kurzem den Ort: Sieben marode Holzbänke wurden durch neue ersetzt. Außerdem schafft eine angelegte Blühwiese natürlichen Lebensraum für Insekten. Beide Aktionen sind der Initiative tüchtiger Eilveser zu verdanken.

Eigenkreation überzeugt Dorfkomitee

Der desolate Zustand der Holzbänke rund um Eilvese war Axel Schlicker schon länger ein Dorn im Auge: „Sie waren teilweise 30 Jahre alt“, sagt er. Auch Nägel ragten vereinzelt heraus. Als die Mitglieder des Dorfkomittees sich nach Preisen für neue Sitzgelegenheiten erkundigten, stellten sie fest, dass diese zu teuer wären. „1400 Euro hätte eine Bank gekostet“, so Schlicker. Also beschloss er, die durch Corona erzwungene Freizeit zu nutzen: Er besorgte sich Holz aus dem Borsteler Sägewerk und kreierte eine eigene Holzbank. Sein Entwurf hat das Dorfkomitee überzeugt, es übernahm die Baukosten. Mit 200 Euro pro Stück liegen diese deutlich unter dem Preis für einen Neukauf. Insgesamt sieben Bänke Schlickers ersetzen nun ihre maroden Vorgänger.

Sie lädt zum Verweilen ein: Eine der neuen Sitzbänke, die Axel Schlicker selbst gebaut hat. Quelle: Alexander Plöger

Blühwiese beliebt bei Mensch und Tier

Eine der neuen Sitzbänke steht vor der neuen Blühwiese an der Heidestraße. Dort hat der Eilveser Landwirt Friedrich Mehring auf insgesamt 6500 Quadratmetern einen blühenden Naturraum für Insekten aller Art, besonders jedoch für Wildbienen geschaffen. „Die Idee war schon länger Thema in der Familie“, erklärt Mehring. Da Wildbienen je nach Art unterschiedliche Pflanzen bevorzugen, finden sich mehr als 40 Sorten in dem Feld. Die Blühwiese kommt nicht nur bei der Tierwelt gut an: Unter dem Motto „ Eilvese blüht auf“ hat die Familie Mehring alle Interessierten dazu aufgerufen, als „Blühpaten“ den Fortbestand der Wiese zu ermöglichen. Innerhalb kurzer Zeit fanden sich 50 Naturfreunde, welche die Patenschaft für Teile des Feldes übernommen haben.

Die Blühwiese findet bei der Tierwelt bereits großen Anklang. Quelle: Alexander Plöger

Von Alexander Plöger