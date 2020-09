Eilvese

Ganz Eilvese kann mitmachen beim ersten Dorfflohmarkt. Geplant ist er für Sonntag, 13. September, 11 bis 16 Uhr. Auf Höfen, in Zufahrten, vor Garagen und anderen Plätzen, die die eigenen Grundstücke bieten. Zum Schauen und möglichst auch Kaufen ist jeder willkommen.

„ Eilvese öffnet seine Höfe“, betitelt der Verein Bürger für Eilvese die Aktion. Open Air und übers Dorf verteilt wird der Flohmarkt ausgerichtet. Wie das geht, haben bereits einige Nachbargemeinden vorgemacht. Was dort gelungen ist, nämlich die Dezentralisierung von Flohmärkten, soll nun in Eilvese ähnlich gut werden. Mehr als 70 Eilveser haben Verkaufsstände angemeldet. Wer sie alle entdecken möchte, holt sich einen Übersichtsplan an der Hauptstraße bei Biermanns Hof ab.

Kinder und Jugendliche profitieren von Standgebühren

„AHA ist einzuhalten“, fügt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker als Regelwerk für den Flohmarkt hinzu. Also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Profitieren werden die Kinder und Jugendlichen des Dorfes, denn statt Standgebühren ist jeder Anbieter gebeten worden, eine kleine Spende für die Jugendarbeit in Eilvese zu geben.

Von Beate Ney-Janßen