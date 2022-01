Eilvese

Für die Eilveser Kinder ein schönes Erlebnis: Sie durften am Donnerstag den Weihnachtsbaum vor der Kirche abschmücken. Dabei gab es nicht nur Kugeln, Lametta und Holzschmuck einzusammeln: Mitglieder des Fördervereins „Kinder in Eilvese“ hatten kurz vor der Aktion noch einige Süßigkeiten in den Baum gehängt – für die fleißigen kleinen Sammler eine willkommene süße Überraschung.

„Einen Baum vor der Kirche haben wir 2020 das erste Mal aufgestellt. Damals konnten wir uns wegen der Pandemie ja nur draußen treffen. Das war unsere Lösung, um wenigstens ein wenig gemeinsame Weihnachten feiern zu können“, sagt Pastorin Riikka Hinkelmann. Aufgestellt hat den Baum vor der Kirche der Verein „Bürger für Eilvese“.

Eilveser platzierten Wünsche und Grüße am Weihnachtsbaum

Im vergangenen Jahr hatten sich die Umstände zwar ein wenig geändert, den bunten Hingucker vor der Kirche habe man aber beibehalten. „Gespendet hat den Baum ein Familie, geschmückt haben ihn alle Eilveser“, sagt Ortsrätin Christina Schlicker. Die Bürger hätten viele persönliche Grüße und Wünsche an den Ästen platziert – auch um das Gefühl der Gemeinschaft im Ort zu zeigen.

Eine kleine Besonderheit gab es gleich mehrmals im Geäst zu finden: Grüner Schmuck in Form einer Gewürzgurke versteckte sich hinter mindestens zwei Ästen des Eilveser Nadelbaums. „Wer die Gurken aufgehängt hat, weiß ich nicht. Ich kenne das auch nicht als Brauch zu Weihnachten“, sagt Pastorin Hinkelmann.

Gut versteckt: Die Weihnachtsgurke in Eilvese wirft Fragen auf. Quelle: Mirko Bartels

Warum hängen Gurken am Baum?

Die sogenannten „Christmas Pickles“ sind tatsächlich ein kleines Kuriosum, wenn es um Weihnachtstraditionen geht. In den USA ist es ein verbreiteter Brauch, als letztes Schmuckstück etwas versteckt eine Glasgurke in die Zweige zu hängen. Es heißt, wer sie zuerst findet, erhält ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk und viel Glück im kommenden Jahr.

Viele Amerikaner halten ihr Tun für einen urdeutschen Brauch, und begründen es mit der Verhaftung in Traditionen und weil die Deutschen Weihnachten und saure Gurken lieben. Eine Umfrage des britischen Marktforschungsinstituts YouGov ergab indes, dass 91 Prozent der Befragten im angeblichen Herkunftsland diesen Brauch gar nicht kennen.

Von Mirko Bartels