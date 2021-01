Eilvese

Momentan fehlen der Neustädter Stadtverwaltung Kapazitäten, um sich mit einem Neubau für die Kita Eilvese zu beschäftigen. Eilveses Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker ( SPD) sagt, sie sei „sehr traurig“ über die Absage. Der Rat hatte im September beschlossen, sich mit der Erweiterung zu befassen. Die Stadtverwaltung verweist auf weitere Kita-Planungen hin, die sie noch in diesem Jahr aufnehmen will.

„Die Kita-Mitarbeiter frühstücken teilweise im Auto, weil sie keinen Rückzugsort haben“, klagt Schlicker. Bereits Anfang 2019 hatte der Ortsrat in einer Sitzung darüber beraten, wie Abhilfe geschaffen werden könne, weil der Kindergarten aus allen Nähten platzt und insbesondere Sozialräume fehlen.

Die Eilveser Krippe ist derzeit in einem Containerbau untergebracht. Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Statt das denkmalgeschützte Kita-Gebäude sanieren zu lassen, strebte der Ortsrat schon damals einen Neubau an. Nah an der Grundschule sollte dieser Bau entstehen, auch wegen der möglichen Doppelnutzung von Flächen wie dem Spielplatz, Zudem sollte er groß genug für die drei Kita-Gruppen und die neu eingerichtete Krippe mit ihren 15 Plätzen sein. Die Krippe ist momentan in Containern untergebracht, die bis 2023 angemietet sind. Um den Kita-Mitarbeiterinnen zumindest Sozialräume zur Verfügung zu stellen, sei auch denkbar, eine oder beide Wohnungen im Obergeschoss herrichten zu lassen. Diese können wegen ihres schlechten Zustands derzeit nicht genutzt werden.

Die Eilveser Kita ist in einem denkmalgeschützten Haus untergebracht. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Die Verwaltung vertröstet die Initiatoren noch – auch, weil die Pandemie manch andere Aufgaben und Arbeiten ins Hintertreffen geraten ließ. Wünsche für Ausbau, Sanierung und Neubau von Kindertagesstätten hat zudem nicht allein der Eilveser Ortsrat. Auch in anderen Kindertagesstätten im Neustädter Land warten Ortsräte, Kita-Mitarbeiter, Eltern und Kinder auf neue Lösungen.

Von Beate Ney-Janßen