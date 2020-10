Eilvese

Starkregen, Herbstlaub und Eicheln haben am Donnerstag die Straße unter der Unterführung am Balschenweg in Eilvese unter Wasser gesetzt. Gegen 22 Uhr piepten bei den Kameraden der Feuerwehr Eilvese die Alarmempfänger. Das Gewitter war lange abgezogen, da stand die Unterführung am Balschenweg noch unter Wasser. Laub und die Straße runter gespülte Eicheln und Dreck setzten die Abläufe in der Unterführung zu, sodass das Wasser nicht ablaufen konnte. Die Feuerwehr rückte mit Hilfeleistungslöschfahrzeug und fünf Einsatzkräften an und zog "die Stöpsel" wie Einsatzleiter Dennis Schumann vor Ort sagte. Die Operation an den Gullis war erfolgreich, dass Wasser zog schnell ab und die Straße war wieder befahrbar.

Von Florian Hake und Mario Moers