Eilvese

An der Namensgebung neuer Straßen in Eilvese will der Ortsrat möglichst viele Bewohner beteiligen. Für das Neubaugebiet Im Dahle werden fünf Namen gesucht, die zueinander passen. Dabei sind plattdeutsche Namen bevorzugt. Am Nachhaltigkeitswochenende wurden bereits die ersten Vorschläge eingereicht. „Die Eilveser sollen ihrer Fantasie freien Lauf lassen“, sagt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker.

Karten liegen im Dorf aus

Karten zum Einreichen liegen in den Geschäften in Eilvese aus und können in den „ Eilvese hilft“-Briefkasten an Biermanns Hof eingeworfen werden – oder per E-Mail an info.eilvese@t-online.de gesendet werden. Einsendeschluss ist der 30. September. Danach wertet der Ortsrat die Namen aus und beschließt in der nächsten Sitzung, welche zum Zug kommen. „Das ist für uns praktizierte Bürgernähe. So arbeite ich am liebsten“, sagt Schlicker.

Auch Dorfblume wurde schon gewählt

Beim Nachhaltigkeitswochenende haben die Eilveser auch eine Dorfblume gewählt, das Sonnenauge. Möglichst viele Eilveser sollen die Dorfblume in ihre Gärten pflanzen. Wer sie nicht selbst besorgen will, kann das Sonnenauge auch über eine Sammelbestellung des Vereins Bürger für Eilvese beziehen. Wer dabei sein will, schreibt eine E-Mail an info.eilvese@t-online.de.

Von Kathrin Götze