Eilvese

Lange musste die Söldnerschaft vom Roten Adler warten, um erneut ihr Lager aufzuschlagen. Corona hatte ihnen das Mittelalterfeeling in trauter Gemeinschaft gründlich vermiest. Doch langsam tritt wieder Normalität ein. Auf ersten Märkten konnten sie ihr Lager bereits aufschlagen, Lagerfeuerromantik und Schaukämpfe zelebrieren. Die Mittelaltergruppe, die in Eilvese vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, ist in ihrem Element.

Kevin Barre ist schon mal öffentlich geteert und gefedert worden. „Hat ein bisschen Ärger gegeben auf dem Markt“, sagt Axel Reinhardt. Weil die Federn auf dem ganzen Platz herumflogen. Kevin hat es seinem Trupp nicht übel genommen. Er grinst in Erinnerung an die Szene, bei der er der unbestrittene Mittelpunkt war. Schon als Kind war er dabei, jetzt zählt er 29 Jahre. Seine Schwester Cara hatte den Mittelaltervirus in die Familie gebracht. Cara Schafranski – aber im Lager und in ihrem Hobby gibt es keine Nachnamen. Wer dort mitmacht oder auch nur kurz dazukommt, ist per Du.

Zimmerservice bereitwillig gegen die Pritsche eingetauscht

Einige aus der Runde, die aus näherer und weiterer Umgebung zum Treffen in Axels Garten in Eilvese gekommen sind, erzählen davon, dass sie ihre Kinder schon als Säuglinge mitgenommen haben. Ein generationsübergreifendes Hobby. Der älteste im Tross ist der Vater von Kevin und Kara. Mit 63 Jahren.

Axel Reinhardts Sohn Arnim (6) ist von klein auf mit dem Mittelalterfaible seines Vaters aufgewachsen. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Die Roten Adler sind wie eine Familie“, sagt Axel. Das mag er so an diesem Hobby. Obwohl er anfangs, als sein Bruder ihn einlud, höchst skeptisch war. „Nee, ich brauche Zimmerservice“, habe er ihm bei der Aussicht auf eine Pritsche im Zelt und Selbstversorgung gesagt. Und dann hat es ihn doch gleich am ersten Abend gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen.

Bereits seit 1999 sind die Adler ein Verein. „Vier Leute haben in einer Kneipe gesessen und gemeint, dass sie das doch mal richtig anpacken können“, erzählt Axel. Jetzt sind es 22 Vollmitglieder. Die Kinder kommen oben drauf, so wie auch einige Anwärter auf einen Posten in der Söldnerschaft.

Kämpfer müssen sich die Freigabe erarbeiten

In diesem Verein hat Martin Krehut den Vorsitz. Irgendwer muss den Hut aufhaben, und den hat der Lehrer aus Garbsen aufgesetzt bekommen. Oder vielmehr den Helm. Den schüttelt er aus einem Seesack, zusammen mit stählernen Handschuhen, mit Gamaschen und anderem Zubehör. Vieles davon ist selbst gemacht. Stolz führt er seinen Schild vor, auf dem die Scharten von ausgefochtenen Kämpfen erzählen. Die Schwerter sind zwar stumpf, können bei einem ordentlichen Hieb aber doch Schaden anrichten. Weshalb jeder Kämpfer üben und eine Freigabe bekommen muss, bevor er auf öffentlichem Feld einen Zweikampf austragen darf.

Auf dem Schild von Martin Krehut haben Schwerthiebe Spuren hinterlassen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Cara hängt noch in der Warteschleife für diese Kämpfe, ist aber fest entschlossen, sich mit den Männern zu messen. Bis es soweit ist, näht sie Leder, knüpft Kettenhemden und greift gemeinsam mit den anderen Frauen gelegentlich zu Bratpfanne und Kochlöffel, um den Männern bei einer Rauferei eins aufs Hinterteil oder den Schädel zu geben. Martin kann Caras Rauflust nur zu gut verstehen. Er sagt, dass er am Wochenende gerne mal aus der Realität rauskommt. Aber das Kämpfen habe ihn auch gelockt, erzählt er augenzwinkernd.

Rote Adler sind über Eilvese hinausgewachsen

Längst sind die Roten Adler keine reine Eilveser, keine reine Neustädter Angelegenheit mehr. Garbsen und Steinhude, aber auch Hameln, Wilhelmshaven und Bielefeld sind Wohnorte der Mitglieder. Immer noch nah genug, um auf diversen Märkten das gemeinsame Lager aufzuschlagen.

Auf manchen der Märkte oder Festivals seien sie just for fun, erzählt Axel. Manchmal werden sie engagiert. Wie Anfang September für den Mittelaltermarkt in Neustadt. „Dann müssen wir aber auch richtig arbeiten“, sagt er. Klingen kreuzen, raufen, zu Gericht sitzen und den Pranger aufbauen. Touristen in ihrem Lager willkommen heißen und bereitwillig erzählen. Was sie alles gerne tun. So nah und authentisch am Mittelalter wie nur möglich.

Mehr Informationen über sich halten die Adler auch auf ihrer Homepage www.die-roten-adler.de bereit. Wer Lust hat mitzumachen, darf sich bei ihnen gerne vorstellen.

Von Beate Ney-Janßen