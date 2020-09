Neustadt

Im Rathausbüro von Stadtplaner Friedrich Wippermann hängt ein bedeutendes Stück Neustädter Geschichte an der Wand. Es ist das Originalmodel des Auenlands: der Wölper Ring, der Dornröschenweg, noch ohne Namen, skizziert mit dem Bleistift, die roten Dächer der aufgeklebten Häuschen handbemalt. „Das habe ich in den Weihnachtstagen 1996 zu Hause gebaut“, erzählt Wippermann. Vielleicht wird es einmal im Stadtmuseum hängen, eine Patina hat es bereits angesetzt.

Der 64-Jährige gilt als Vater des Auenlands. Es war dieser Entwurf, mit dem er damals den intern ausgelobten Wettbewerb zur Gestaltung des Neubaugebiets gewann. Pünktlich zur Jahrtausendwende begann dort die größte Siedlungsentwicklung der Stadtgeschichte seit den Neunzigerjahren. Wippermann hatte ein Jahr zuvor in der Stadtplanung seine berufliche Karriere in Neustadt begonnen. „In der Region Hannover fehlten 20 000 Wohnungen. Einen Teil davon sollten wir in Neustadt bauen. Der Bedarf war riesig“, sagt Wippermann.

Das Entwurfsmodell des Auenlands hat Stadtplaner Friedrich Wippermann über Weihnachten 1996 gebaut. Heute hängt es in seinem Büro im Rathaus. Quelle: Mario Moers

Inoffiziell zweitgrößter Ortsteil

3300 Menschen leben heute im Auenland, etwa 15 Prozent der gesamten Kernstadtbevölkerung. Das Auenland ist damit inoffiziell Neustadts zweitgrößter Ortsteil. Von den ursprünglich ausgewiesenen 65 Hektar Baugebiet ist nur ein kleiner Abschnitt übrig, rund sechs Hektar. Zeit also für eine Bestandsaufnahme. Ist es geworden wie geplant?

Im Büro von Stadtplaner Friedrich Wippermann hängen Luftaufnahmen aus den verschiedenen Entwicklungsstufen des Neubaugebiets. Quelle: Mario Moers

Baulücke am Wölper Ring

Der große runde Wölper Ring ist die aus der Vogelperspektive markanteste Stelle des Auenlands. Gleichzeitig ist es der vielleicht unfertigste Ort. Wo auf dem Model rundherum mehrgeschossige Häuser zu sehen sind, ist rund um die wild bewachsene Grünfläche noch viel Platz. „Hier sollte eigentlich ein zentraler Platz entstehen mit einer Art Gemeinschaftshaus“, erzählt Wippermann. Das öffentliche Gebäude wurde allerdings nie gebaut. Es hätte eine Art Freizeitheim sein können. Auf Wippermanns Originalentwurf ist ein dreieckiges Gebäude zu sehen, das einzige mit einem braunen Dach.

Doch das kleine Styropor-Modell verweist auf die Bedeutung, die dem Ort ursprünglich zugedacht war. Inspiriert von der Gartenstadtbewegung des frühen 20. Jahrhunderts sollte das Auenland nicht nur viel Grün bekommen, sondern auch Orte, an denen sich die Bewohner außerhalb ihres Grundstücks begegnen können. Die Grünzüge prägen heute den Stadtteil. Besonders der Erhalt und die Integration der ehemaligen Entwässerungsgräben erweisen sich als sehr gelungen. Ein großes Netz geschotterter Fuß- und Radwege verbindet die Grünflächen, die mitunter parkähnliche Qualität haben.

Wo ist das Jugendzentrum?

Gegenüber dem Aldi-Markt an der Nienburger Straße war ursprünglich ein Jugendhaus vorgesehen. Es wurde nicht realisiert. Quelle: Mario Moers

Ein soziales Zentrum fehlt allerdings. Genauso wie das geplante Jugendzentrum mit Bolz- und Beachvolleyballplatz. Auch so eine Einrichtung war lange für das Auenland vorgesehen. „Ein Jugendhaus sollte östlich der Nienburger Straße gebaut werden, als Ersatz für das alte.“ Der Standort auf Höhe des Aldi-Markts ist heute Gartenland. 2006 politisch gewollt und auf gutem Kurs, scheiterte der Bau 2008 an den Kosten (schätzungsweise 375.000 Euro).

Ein Jahr vor dem Ruhestand und voll beschäftigt mit dem Rathausneubau wird Wippermann klar sein, dass beide Projekte vorerst Utopien bleiben. Aber wieso eigentlich? Braucht ein Stadtteil von der Größe und Bedeutung des Auenlands nicht auch solche Einrichtungen und Orte, um mehr zu sein als bloße Wohnstätte? „Es wäre schon schön, wenn das noch einmal käme“, sagt der Stadtplaner bescheiden.

Eine Toskana-Villa im Auenland, mit Olivenbaum und Säuleneingang. „Dieser Stil war in den Neunzigerjahren der Renner und Titel auf den Verkaufsbroschüren der Häuser-Hersteller“, erklärt Friedrich Wippermann. Im Auenland ist das Gebäude ein Exot. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers