Beim Besuch in der Kinderstube der Haubentaucher am Steinhuder Meer sind dem Luther Michael Kosemund kürzlich starke Fotos gelungen. Die auffälligen Wasservögel haben sich ein ruhiges Plätzchen am Nordufer als Rückzugsraum gesucht. Wer sie da mit der Kamera beobachten will, kommt dafür manchmal auch auf dem Bauch zu liegen, wie der ambitionierte Amateurfotograf berichtet.

Haubentaucherküken trägt herzförmigen Fleck

Bei den Haubentauchern übernehmen beide Elterntiere Verantwortung für Nestbau, Brut und Aufzucht der Jungen – daher ist schwer zu sagen, ob es ein Männchen oder Weibchen ist, das den ersten Nachwuchs im Daunenkleid beim Weiterbrüten auf dem Nest auf dem Rücken trägt. Das Jungtier hat üblicherweise einen dreieckigen Scheitelfleck über dem Schnabel. Dass dieser bei dem abgebildeten Küken eine Herzform hat, fiel auch Kosemund erst auf, als er die Fotos zur Bearbeitung am Computerbildschirm betrachtete.

Fischfang ist eine Geduldsprobe

Außer dem Nestidyll hielt er auch noch eine Jagdszene fest, die sich ganz in der Nähe abspielte: Fast eineinhalb Minuten dauerte es vom ersten Zuschnappen, bis der Vogel seine Beute in Position gebracht und verschluckt hatte – Kosemund meint, es dürfte ein junger Hecht gewesen sein. Diese und mehr Bilder zeigt der Luther unter anderem in der Fotocommunity im Internet unter dem Namen KMikka.

Von Kathrin Götze