Vesbeck

Vesbecks Dorfplatz und der Beekepark an der aufwendig restaurierten Wassermühle bekommen im Frühling traditionell eine kleine Frischekur. Falls etwas Müll wegzuräumen ist, wird er aus den Blumenbeeten gesammelt. Dekorativer Hausrat, der zwischen den Frühblühern ein bisschen Puppenstuben-Image erzeugt, wird von Moos und trockenem Laub befreit.

Die örtlichen Vereine wechseln sich mit der Organisation des geselligen Dorfputzes ab. Nachdem vergangenes Wochenende jeder Haushalt mittels herzlicher Einladung in Papierform zum Helfen und anschließendem Klönen bei gegrillter Bratwurst samt Getränk eingeladen worden war, folgte Freitag die Absage aus Gründen des Gesundheitsschutzes.

Unrat sammeln mit Sicherheitsabstand

Schließlich soll keiner, der etwas für die Gemeinschaft leistet, durch ein höheres Ansteckungsrisiko gefährdet werden. „Das sehe ich ein“, sagte Christine Fünder und packte trotzdem Harke, Hacke und Grüngutsack ein, um sich auf den Weg zum Beekepark zu machen. Wenn sie alleine Kraut jätet, kann sie sich schließlich bei niemandem anstecken. Das sah Gitta Danczyn genau so und gesellte sich ans andere Ende der Grünfläche, um dort die Hinterlassenschaften von Hunden und auch manches verwehte Stück Papier aufzuklauben.

Dank Whatsapp wussten die beiden fleißigen Helferinnen, dass am Dorfplatz Monika Heinemann und Marie-Luise Lüers ähnliche Gedanken und Einsatzfreude hegten. Auch wenn die Aktion für die vier Eifrigen im Ergebnis ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nahm, als wenn viele Hände mit angepackt hätten, war das Quartett mit dem Ergebnis zufrieden. Dekotöpfe und Tassen glänzen wieder, die Blumentöpfe sind frisch bepflanzt und in den Beeten leuchten allein die Blüten von Winterheide und Narzissen, aber keine weggeworfenen Getränkepackungen mehr. So signalisieren die frisch geharkten Flächen rechtzeitig vor Frühlingsbeginn: Im Ort soll es schön weitergehen.

Von Patricia Chadde