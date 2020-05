Neustadt

Ein Regenbogenbild im Fenster, die Schützenscheibe über der Tür, und in der Einfahrt wehen die Farben des Deutschen Reichs. Wer dieser Tage durch die kleine Neustädter Ortschaft Empede fährt, kann sie nicht übersehen, die schwarz-weiß-rote Flagge. Sie weht mitten im Ortskern. Es sind die Reichsfarben des Deutschen Reichs, die von den Nationalsozialisten übernommen wurden. In der Bundesrepublik ist die Kombination zwar nicht verboten, aber nach Ansicht des Verfassungsschutzes ein beliebtes Zeichen von Rechtsextremisten.

„Es war nicht alles schlecht“

„Im Kaiserreich war doch nicht alles schlecht“, begründet der Eigentümer seine Entscheidung, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Flagge zu zeigen. Ob er ein Nazi sei? Keinesfalls, von Politik wolle er nichts wissen, erklärt der Familienvater freundlich. Die Assoziation mit dem Dritten Reich sei ihm so nicht gekommen, eine bewusste Provokation läge ihm fern. Die Flagge als Fauxpas, ist das möglich?

Seine Mitmenschen betrachten die Fahne weniger arglos. Ein Nachbar hat bereits bei der Polizei angerufen, ein Autofahrer die Zeitung informiert. „Diese Fahne zu diesem Zeitpunkt ist eine Verhöhnung aller Opfer des Nationalsozialismus, ein Schlag ins Gesicht all derer, die ihr Leben gaben, um der Barbarei des NS-Regimes Einhalt zu bieten“, schreibt ein Leser, der namentlich nicht genannt werden möchte. Als er die Flagge im Vorbeifahren sah, habe er sich gefragt, ob in Empede die Zeit seit 75 Jahren stillstünde.

„ Rechtsextremisten bedienen sich der Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot, um ihre politischen Absichten zu verdeutlichen“, schreibt der Bundesverfassungsschutz in einer Info-Broschüre über Symbole der rechtsextremistischen Szene. Die Fahne stehe im Kontrast zur Farbkombination Schwarz-Rot-Gold, die das demokratische Deutschland symbolisiere. Verboten ist die Reichsflagge dennoch nur dann, wenn darauf auch ein Hakenkreuz abgebildet ist.

Was kann man da machen?

Wie reagiert das 650-Einwohner-Dorf auf das unübersehbare Stück Stoff? „Die Leute machen einen netten Eindruck“, sagt eine Nachbarin. Die „komische Fahne“ sei ihr auch schon aufgefallen. Bis vor ein paar Wochen wehte gegenüber die Fahne des Ortes. Aber darauf angesprochen hat sie den Nachbarn nicht. Man kennt sich schließlich und ist sich wohlgesonnen. Auch dem stellvertretenden Ortsbürgermeister Heinrich Dettmering ( CDU) ist der Fall bekannt. „Ich weiß nicht, was man dagegen tun sollte. Es ist ja nicht verboten“, sagt er. Dieses Resümee zieht auch sein Ortsratskollege Gerd Niklaus von der SPD. „Sicher bin ich gegen so etwas. Aber das persönliche Gespräch würde ich jetzt nicht suchen“, so Niklaus. Ortsbürgermeister Ulrich Baulain ( CDU) erfuhr erst am Dienstag von der Sache, er lebt in Mariensee. „Schön ist das nicht. Ich werde mich damit beschäftigen“, sagt er.

Widerstand bleibt bisher aus

Was bei einer kleinen Befragung der Politiker und Dorfbewohner schnell klar wird: Die Fahne ist bekannt – Widerstand dagegen bleibt bislang aus. „Eigentlich müsste man nachts rüberklettern und die runterholen“, ärgert sich ein junger Empeder. Andererseits habe er auch nicht den Eindruck, neben einem Nazi zu wohnen, mäßigt er seine Kritik.

Wie reagiert der Besitzer, als er mit den Argumenten der Flaggengegner konfrontiert wird? So unpolitisch wie er sich gegenüber unserem Reporter gibt, ist er in den sozialen Netzwerken nicht. Dort teilt er Videos einer Corona-Verschwörung, solidarisiert sich unter anderem mit Xavier Naidoo und den Hells Angels. Seine Posts zeichnen ein Weltbild, das nicht rechtsradikal ist, sich aber in die Verschwörungslogik der derzeitigen Querfront-Proteste und „Reichsbürger“-Bewegung einfügt.

Auf seinem öffentlichen Profil zeigt sich der Flaggenbesitzer als Unterstützer des verschwörungsbegeisterten Popsängers Xavier Naidoo. Quelle: Facebook

Ob er bereit sei, die Flagge bei anhaltender Kritik einzuholen? „Ich kann den Hickhack nicht nachvollziehen. Aber wenn mir jemand im persönlichen Gespräch einen guten Grund gibt, würde ich sie eventuell abnehmen.“ Noch habe sich niemand gemeldet.

Von Mario Moers