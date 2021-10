Neustadt

Der Theater- und Konzertkreis stellt seine Veranstaltungen auf das 2-G-Prinzip um. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene eingelassen werden. Kinder- und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Personen mit einer Kontraindikation sind ausgenommen – letztere müssen jedoch einen anerkannten negativen Test vorlegen. Die Dokumentation der Kontaktdaten erfolgt elektronisch mit Luca- und Corona-App oder über Kontaktformulare.

Besucher sollten auch benachbarte Parkplätze nutzen

Die Besucher sollten daran denken, die nötigen Nachweise mitzubringen, und frühzeitig vor den Veranstaltungen zu erscheinen, sagt Vorstandsmitglied Ernst Hahne. Wegen des Neubaus der Turnhalle am Gymnasium stehe überdies nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung. „Weichen Sie bitte auf die Parkplätze beim alten Hallenbad und an der Bunsenstraße aus“, sagt Hahne.

Abonnenten haben mit dieser Regelung die Möglichkeit, ihre alten Sitzplätze wieder einzunehmen. „Besucher, die Karten für unsere Veranstaltungen gekauft haben, und aufgrund der 2-G-Regelung nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, werden gebeten, die Karten gegen Erstattung des Eintrittspreises im Vorverkaufsbüro zurückzugeben – besonders für „die feisten“ am 27. November“, sagt Hahne.

Sommernachtstraum am Sonnabend

Erste Veranstaltung nach den neuen Regelungen ist die Aufführung des Shakespeare-Stücks „Ein Sommernachtstraum“, am Sonnabend, 9. Oktober, 20 Uhr. Das Münchner Ensemble Persona bringt das humorvolle Verwirrspiel um zwei junge Liebespaare im nächtlichen magischen Wald auf die Bühne im Theater im Gymnasium, Gaußstraße 4. Mit starkem sprachlichen und körperlichen Ausdruck, liebevoll choreografierten Auseinandersetzungen und urkomischem Klamauk im Wechselspiel soll es ein gelungener Abend werden.

Karten für 24 bis 28 Euro gibt es noch an der Abendkasse, Anfragen gehen per E-Mail an buero@tkk-neustadt.de, telefonisch an (0 50 32) 6 17 99.

Von Kathrin Götze