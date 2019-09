Borstel

Für ihr jüngstes Treffen kam ihnen das Schützen- und Oktoberfest am Wochenende zugute: Im Festzelt auf dem Dorfgemeinschaftsplatz präsentierten die Aktiven der Dorfgemeinschaft Borstel die Ergebnisse einer Umfrage, die sie in der zweiten Junihälfte im Dorf gemacht hatten. Sonst fehlt es dort an großen, für alle nutzbaren Versammlungsräumen, spätestens, seit das alte Glasbierhaus geschlossen hat.

Ein Gasthaus fehlt vielen Borstelern

Eine Kneipe oder ein Restaurant – das wünschen sich viele Borsteler zurück. Ein Dorfladen oder Kiosk müsste nicht sein, sagten die meisten der 196 Befragten. Einen Brötchenverkauf am Wochenende, das käme hingegen vielen Einwohnern entgegen. Was sie sich noch wünschen? Eine Gemeinschaftswerkstatt für allerhand Reparaturen, einen Treffpunkt für alle, vom Jugendlichen bis zum Senior, einen Veranstaltungsraum – dieses Wort kommt in den Umfrageergebnisse immer wieder vor.

Viele würden Mitfahrerbank nutzen

Was sonst noch? Eine „Leih-Oma“ wünschen sich etliche Familien. Und eine Mitfahrerbank könnte im Dorf Erfolg haben: 87 Prozent der Befragten würden laut Umfrage Leute mitnehmen, 35 Prozent würden sich drauf setzen, um selbst mitgenommen zu werden. Weitere Wünsche: ein Radweg zum Friedhof, wie schon lange gefordert, sowie Sportangebote im Dorf.

Initiative geht für Umfrage von Haus zu Haus

Alles handgemacht: Andrea Otto (von links), Tanja und Joeline Lechelt gehen mit den Fragebögen zur Dorfentwicklung von Haus zu Haus. Quelle: privat

Für die Umfrage sind die Mitglieder der Initiative Wir für Borstel – Dorf. Gemeinschaft. Haus im Ort von Haustür zu Haustür gegangen. So erzielten sie eine außerordentlich hohe Beteiligung: Fragebögen aus 196 Haushalten wurden ausgewertet, damit sind 504 Einwohner erfasst, also deutlich mehr als die Hälfte der offiziell geführten 836 Borsteler, und immerhin gut 50 Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren.

Arbeitsgruppen finden viele neue Mitglieder

Zur Versammlung am Freitag kamen 92 Dorfbewohner, rund die Hälfte sei bis dahin noch nicht in einer der Arbeitsgruppen der Initiative tätig gewesen, berichtet Mitglied Sabine Müller. Um die genannten Wünsche umzusetzen, haben die Borsteler jetzt neue Projektgruppen gebildet. „Der Meldezettel für das Projekt Brötchen am Wochenende und Mitfahrerbank war am Ende des Abends gut gefüllt“, sagt Müller.

Politiker weisen auf Fördermöglichkeiten hin

Zuspruch bekamen die Aktiven von Clemens Lüdtke, der dem wirtschaftlichen Verein Dorfladen im nahen Linsburg angehört. Der Verein dort setzt sich seit 2014 für einen Dorfladen und ein Dorfgemeinschaftshaus ein. Mit Erfolg: Der Dorfladen eröffnete am 8. März 2018. Auch Ortsbürgermeister Heinz-Günther Jaster ( SPD) sowie Ortsratsmitglied Frank Hahn ( CDU) sicherten Unterstützung zu. Beide sind Ratspolitiker. Sie wiesen darauf hin, dass aus der Dorferneuerung im Mühlenfelder Land auch Fördergeld für derartige Gemeinschaftsprojekte fließen könnten.

Dorfgemeinschaft will Gasthaus nicht übernehmen

Entgegen einer ersten Idee haben sich die Borsteler übrigens dagegen entschieden, das alte Glasbierhaus in Eigenregie wiederzueröffnen. Das könne die Dorfgemeinschaft nicht leisten, lautet der Tenor. Auch die Stadt hatte auf die Frage nach einem Finanzierungszuschuss von einer Million Euro abwinken müssen. Das Haus ist seit gut zwei Jahren geschlossen und steht nun zum Verkauf.

Kathrin Götze