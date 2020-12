Neustadt

Bewaffnete Einbrecher haben in Neustadt-Helstorf in der Nacht zu Heiligabend einen 17-Jährigen gefesselt und anschließend Wertsachen aus einem Tresor geraubt. Nach der Tat konnte der Jugendliche per Telefon die Polizei anrufen, doch die Täter konnten unerkannt fliehen. Jetzt suchen die Ermittler nach den Männern, die Schmuck und Geld erbeuteten.

Nach Behördenangaben hebelten die Unbekannten gegen Mitternacht die Terrassentür des Zweifamilienhauses am Tannenweg auf. „In der Wohnung trafen die Einbrecher auf den 17-Jährigen, der allein zu Hause war“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Die Männer bedrohten den Jugendlichen mit einer Pistole und zwangen ihn, das Versteck des Tresorschlüssels zu verraten. Richter: „Anschließend fesselten die Männer ihr Opfer.“

Polizei fahndet erfolglos

Aus dem Safe nahmen die Räuber Schmuck und Bargeld mit, zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Den 17-Jährigen ließen die Täter gefesselt in der Wohnung zurück, doch der Jugendliche gelangte dennoch an sein Handy und wählte den Notruf. „Die Beamten fahndeten sofort nach den Tätern, konnten aber keine Verdächtigen antreffen“, sagt Richter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Von Peer Hellerling