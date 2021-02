Schneeren

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus in Schneeren eingebrochen. Zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, müssen sie sich durch das aufgehebelte Küchenfenster Zutritt zu dem Haus am Grashopsweg verschafft haben. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen und flüchteten mit der Beute, und zwar offensichtlich durch die Terrassentür. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05032) 9559115.

Von Kathrin Götze