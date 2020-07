Basse

Motorisierte Beute haben bislang unbekannte Täter in der Neustädter Ortschaft Basse gemacht. Der oder die Einbrecher sind zwischen Donnerstagabend, 16. Juli, etwa 20 Uhr und Freitagmorgen, 17. Juli, etwa 10.30 Uhr in einer Scheune an der Basser Straße auf Beutezug gewesen. Dabei haben sie laut Polizei Gegenstände mit einem Gesamtwert von etwa 1200 Euro entwendet. Darunter ein kleines, geländegängiges Kraftfahrzeug, ein sogenanntes Quad.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15 melden.

Von Mirko Bartels