Neustadt

In der Nacht zu Mittwoch ist in die Bäckerei Café Engelke an der Justus-von-Liebig-Straße eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und stahlen Geld. Wie hoch der Schaden ist, teilte die Polizei nicht mit. Das Café konnte am Mittwoch infolge des Einbruchs nicht zur gewohnten Zeit öffnen. Inzwischen hat es den Betrieb aber wieder aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Nach Auskunft einer Sprecherin gibt es derzeit allerdings keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Neustadt unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15 zu melden.

Von Mario Moers