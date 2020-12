Neustadt/Hagen

Bei drei Wohnungseinbrüchen in der Kernstadt und Hagen fanden die Täter offenbar nichts, was ihnen zusagte – denn gestohlen wurde nichts. Bereits am Wochenende, zwischen Sonnabend, 12. Dezember, und Sonntagnachmittag, waren Einbrecher in ein Zweifamilienhaus an der Hirschberger Straße eingestiegen, wie die Polizei mitteilt.

Die unbekannten Täter brachen zunächst ein Gartenhaus auf, verschafften sich anschließend mithilfe dort gefundener Klappstühle Zugang über den Balkon. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie Schlüssel für die darunter gelegene Wohnung. Auch diese durchsuchten sie. Die Bewohner befanden sich derweil beide im Krankenhaus. Gestohlen wurde laut Polizei offenbar nichts.

Auch ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Hasenweg in Hagen endete am Dienstag, 15. Dezember, ohne Beute. In dem Fall hatten die Täter zwischen Mittag und 18.30 Uhr das Küchenfenster aufgehebelt und die ganze Wohnung durchsucht. Dass bei Einbrüchen nichts gestohlen wird, ist laut Kriminalkommissar Jürgen Winkler nicht ungewöhnlich.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15.

Von Mario Moers