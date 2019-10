Mandelsloh

In Mandelsloh ist am Freitag, 18. Oktober, von 8 bis 12 Uhr die Wasserversorgung eingeschränkt, teilt der Wasserverband Garbsen-Neustadt mit. Es müssen sogenannte Absperrarmaturen ausgetauscht werden. Betroffen sind die Bereiche Wiklohstraße, Pastor-Simon-Weg und Mandelsloher Straße. Dort wird die Versorgung unterbrochen. Betroffene Anwohner werden per Wurfzettel informiert.

Der Wasserverband empfiehlt, sich für diese Zeit mit Wasser zu bevorraten. Ein Wasserwagen zur Notversorgung soll am Seniorenwohnzentrum am Pastor-Simon-Weg stehen. Für den Fall, dass Wassertrübungen nach der Wiederinbetriebnahme länger anhalten oder sonstige Störungen auftreten, ist der Service des Versorgers unter Telefon (05137) 879920 erreichbar. Anwohner werden weiter gebeten, unter anderem die Betriebsanleitung von elektrischen Durchlauferhitzern zu beachten, um an den Geräten Schäden durch Wassermangel zu vermeiden. Für auftretende Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit der oben genannten Maßnahme bittet der Wasserverband um Verständnis.

Von Mirko Bartels