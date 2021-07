Neustadt

Sie wollen den Fans elektronischer Tanzmusik etwas bieten: Mit einem Open-Air-Festival im Amtsgarten am Schloss Landestrost starten die jungen Veranstalter der Agentur Karma Events um den Neustädter Jonas Arkenberg in ihre erste Livesaison. Zehn DJs werden am Sonnabend, 24. Juli, von 12 bis 22 Uhr die untere Wiese an der Leine beschallen. „Von chilligem Tech House bis hin zu dunklem treibenden Techno wird euch alles geboten“, versprechen die Veranstalter.

Speisen und Getränke gibt es an Ständen. Tickets an der Tageskasse kosten 25 Euro. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen, die Kontaktnachverfolgung läuft per Luca-App oder schriftlicher Aufzeichnung. Einlass ist ab 16 Jahren mit bescheinigtem negativem Corona-Test.

Von Kathrin Götze