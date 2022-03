Neustadt

Wie sollen Lehrer reagieren, wenn die Kinder plötzlich „Ukraine gegen Russland“ auf dem Schulhof spielen? Was sagen Eltern, wenn die Kleinsten beim Anblick eines Airbus A400M auf dem Übungsflug über Neustadt rufen: „Da kommen die Russen“? Beides sind Szenen, die Lehrer und Eltern aus Neustadt in den letzten Wochen erlebt haben. Bei einem digitalen Elternabend tauschten sich am Dienstag rund 60 Eltern und pädagogisch geschulte Fachkräfte in einer moderierten Videokonferenz darüber aus, welche Erfahrungen sie selbst gesammelt haben, wie sie damit umgehen und wo sie sich Hilfe wünschen.

Der richtige Ansatz

Organisiert hatte die Gesprächsrunde das Netzwerk Frühe Hilfen, ein fachübergreifender Zusammenschluss der für Eltern relevanten Institutionen und Angebote in Neustadt. Die Resonanz war groß. Viele Teilnehmer äußerten den Wunsch nach konkreten Handlungsempfehlungen. Der Abend beschränkte sich indes auf einen Austausch, zunächst in Kleingruppen. Dort berichteten die Teilnehmer von Ängsten, Hürden und Sorgen, die mit dem Thema verknüpft sind.

Große Verunsicherung

Ein Lernpate schilderte die Überforderung, die er erlebte, als seine Schülerin ihm verzweifelt sagte: „Wozu machen wir das hier? Wir werden doch alle sterben, wenn der dritte Weltkrieg kommt.“ Die Mutter eines Achtjährigen beschrieb die Unsicherheit, die sie spürt, wenn der Junge starkes Interesse an dem Thema äußert. „Er will sich extrem damit beschäftigen, aber ich weiß nicht, wie ich ihm antworte.“ Ähnliches berichtete auch eine Grundschullehrerin. „Wir im Kollegium wissen auch noch nicht, wie wir damit umgehen“, sagte sie.

Situativ reagieren

Alle Beteiligten hielten es für sinnvoll, das Thema Krieg bei Kindern im Kita- und Grundschulalter situationsbezogen zu behandeln. „Bei kleineren Kindern sollte man darauf achten: Was kommt von den Kindern? Eltern sollten jetzt als Ansprechpartner besonders präsent sein“, sagt Diakonie-Sozialarbeiterin Annette Holaschke. Nicht alle Kinder seien in der Lage, ihre Wahrnehmung der Krise auch verbal auszudrücken. So könnten etwa auch ein besonderes Kuschelbedürfnis oder die Thematisierung von Krieg und Kampf im Spiel Ausdruck der Kindersorgen sein.

Einige Eltern berichteten von ihren Versuchen, das Thema vor den Kindern zu verbergen – etwa in dem Radio und TV ausgeschaltet bleiben. Das zeitweise Abschalten hält Holaschke für sinnvoll – solange die Eltern weiter empfänglich bleiben für die Bedürfnisse der Kinder, das Thema irgendwann doch zu behandeln. Ein Tipp lautete hier, den Kindern zum Einstieg in den Dialog Fragen zu stellen: Was wisst ihr bereits darüber, worum geht es? „Auf diese Weise erfahren Eltern den Wissensstand. Kleineren Kindern sollte man die Informationen geben, die es anfragt, nicht mehr. Bei älteren Kindern kommt es dann darauf an, Wissen zu vermitteln“, sagt Holaschke. „Wenn Kinder keine Antworten bekommen, legen sie sich eigene Bilder im Kopf zurecht“, so die Sozialarbeiterin. Wichtig sei auch, den Kindern bei jedem Gespräch eine Ausstiegsmöglichkeit zu geben, also auch Ablenkung zuzulassen, wenn die Kinder das wünschen oder überfordert sind.

Hilfreiche Links

Als Handreichung gaben die Fachkräfte der Frühen Hilfen den Eltern einen Link zur Hand, der wiederum mehrere kindgerechte Angebote und Anlaufstellen auflistet – einzusehen unter haz.li/yvy.

Von Mario Moers