Suttorf

„Ich nehme jetzt mein Glas und die Unterlagen und setze mich zur Seite.“ Mit Zähneknirschen räumte am Donnerstag der bisherige Suttorfer Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann seinen angestammten Platz in der Mitte des Ortsrats, um Platz zu machen für seine Nachfolgerin. Die hatten die drei Abgeordneten der SPD und der Einzelvertreter der UWG bereits im Vorfeld unter sich ausgemacht. „Als CDU verzichten wir bei drei Sitzen, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Wenn wir in den kommenden Jahren zusammenarbeiten wollen, macht das keinen Sinn“, erklärte Wesemann vorab die Entscheidung. Bei der anschließenden Wahl der SPD-Kandidatin Elvira Goldmann enthielt sich die CDU-Fraktion daher ihrer Stimme. Zu ihrem Stellvertreter gewählt wurde UWG-Ortsrat Christoph Stolle. SPD und UWG bilden im Ortsrat Suttorf künftig eine Gruppe.

Versöhnliche Worte wählte die neu gewählte Ortsbürgermeisterin Goldmann in ihrer Antrittsrede. „Es sollte im Dorf nicht auf Parteien ankommen. Ich habe die Vision, dass wir vielleicht bei den nächsten Ortsratswahlen eine gemeinsame Ortsratsliste aufstellen“, so Goldmann. Da es die Einheitspartei für Suttorf allerdings noch nicht gibt, haben SPD und UWG in der neuen Wahlperiode erstmal die Stimmhoheit im Dorf.

Das ist die Neue

Der Ortsrat Suttorf bei seiner konstituierenden Sitzung. Hintere Reihe, von links: Jochen Krumm (CDU), Reiner Köhne (CDU), Marcel Dahlke (SPD), Christoph Schwager (SPD). Vordere Reihe, von links: Christoph Stolle (UWG), Wilhelm Wesemann (CDU) und Ortsbürgermeisterin Elvira Goldmann (SPD). Quelle: Mario Moers

Elvira Goldmann ist eine alte Bekannte in der Neustädter Sozialdemokratie. Die 67-Jährige ist seit den Neunzigerjahren politisch aktiv. Kurz nach der Jahrtausendwende vertrat sie die SPD auch im Rat der Stadt. Goldmann gehört neben dem Ortsrat, wo sie zuletzt Stellvertretende Ortsbürgermeisterin war, auch dem Vorstand der SPD in Neustadt an. Sie ist außerdem Vorsitzende der SPD-Abteilung in Suttorf. Politisches Steckenpferd Goldmanns ist der Ausbau und die Aufwertung des Radnetzes zwischen den Ortschaften. Selbst fährt Goldmann nur mit dem Auto, wo es unbedingt nötig ist. „Zum Famila-Einkauf fahre ich selbstverständlich mit dem Fahrrad“, sagt sie. Der Bau eines Radwegs Suttorf-Basse zählt daher zu den Projekten, die sie gerne erledigt sähe. Im Ausblick auf die nächsten Jahre hält sie es für zentral wichtig, die Lebensqualität für junge Familien in Suttorf im Fokus zu behalten. Sie will darauf achten, dass immer ausreichend Kita-Plätze vorhanden sind. Aktuell sei das der Fall. Auch ein angedachtes Neubaugebiet „Neue Wiese Ost“ will sie weiter voranbringen. Goldmann lebt selbst seit 1977 in Suttorf. Die gelernte Bankkauffrau hat drei Kinder, vier Enkel und einen Mann.

Christoph Stolle ist UWG-Einzelvertreter im Ortsrat Suttorf und nun auch Stellvertretender Ortsbürgermeister. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers