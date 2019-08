Neustadt

Am Sonnabend hat Bernd M. Langer seine Ausstellung „Panorama 58“ im Schloss Landestrost eröffnet. Bis zum 24. August sind 100 Werke in fünf Räumen zu sehen. Die Retrospektive von 58 Jahren künstlerischen Schaffens zeigt die Entwicklung des Künstlers.

Langer wurde 1939 in Berlin geboren und studierte dort von 1959 bis 1964 an der Hochschule der Künste. Seine erste künstlerische Phase, die schon während des Studiums bei Professor Fred Thieler begann, widmete er dem Actionpainting. „Die Begegnung mit der Küstenregion Südwestcornwells vor der Weite des Atlantiks wurde für mich zur Inspirationsquelle für abstrahierende gestalterische Transformationen im Medium der Malerei und markieren den Beginn meiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Landschaftsthema in den folgenden Jahrzehnten“, beschreibt der Achtzigjährige die prägende Zeit zwischen 1962 und 1963.

Von Berlin nach Empede

Mit dem Umzug von Berlin in den Neustädter Stadtteil Empede Ende der Sechzigerjahre und den damit verbundenen regelmäßigen Autofahrten zum Kunstunterricht am Gymnasium Neustadt folgte bis 1982 die Phase „Landschaftsfigurationen, Straße und Verkehr“ mit plakativen, klaren Ansichten wie den weißen Mittelstreifens auf Straßen im Großformat. Verrostete Metalltonnen am Bornholmer Strand stellten den Auslöser für die Zeit von 1983 bis 1985 zur Thematik „Tonnen und Werkzeuge“ dar. Dabei verfolgt der Maler weiter umweltkritische Aspekte.

„Ohne Perspektive“ lautet der Titel für das Bild von 2015 des Künstlers Bernd M. Langer. Quelle: Carola Faber

Mit dem ersten Aufenthalt auf Santorin beginnt die Zeit der „ Santorin-Saga“. „Die Faszination dieser Insel im Licht der Ägäis wird überlagert von deren geologischer und kulturhistorischer Geschichte“, sagte Langer und begründet damit seine Inspiration zu dieser ausdrucksvollen Serie von 1986 bis 2000.

Santorin und Ägäis inspirieren Langer

„Aus einer Inselwelt“ lautet die aktuelle Phase, die sich allgemeiner mit der Thematik und Motivik der besonderen Inselgruppe beschäftigt. Ambivalenz kennzeichnen die Arbeiten, die zwischen fotorealistischen Ansichten der Inseln aus der Vogelperspektive und schwebenden, abstrahierten Inseln schwanken. „Dieser prekäre Zustand der Insel fällt dem Betrachter schon bei Langers Blick auf Santorin auf, wenn er sie als strahlendes Juwel in der blauen See der Ägäis malt, zugleich stolz und frei, fragil und angreifbar wie in Solitär 2007“, sagt Kunstkenner Michael Stoeber. Langer beeindrucke in allen Phasen durch seine enorme Schaffenskraft und charaktervolle Ausdrucksstärke.

In den komplexen Zeichnungen, Grafiken, großformatigen Bildern und Objekten aus verschiedenen Materialien wie Öl, Acryl, Holz, Beton, Stahl und Plexiglas kombiniert er Realität mit Abstraktion und Surrealismus.

Die Ausstellung „Panorama 58“ zeigt Arbeiten von 1961 bis 2019. Sie ist Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, donnerstags bis sonnabends von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Carola Faber