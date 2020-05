Empede

In der Diskussion um eine Reichsflagge, die in einem Garten an der Empeder Ortsdurchfahrt wehte, meldet sich jetzt erneut der Hausbesitzer, Lars Nachtigall, zu Wort. „Mir war nicht bewusst, dass rechtsgerichtete Gruppierungen, von denen ich mich ganz klar distanziere, diese Farben zweckentfremden und für ihre politische Propaganda missbrauchen“, versichert er. Nach der Anfrage unseres Redakteurs habe er sich selbstkritisch und intensiv mit dem Thema befasst. „Ob diese Fahne nun erlaubt ist oder nicht, ich habe für mich nun festgestellt, dass es falsch war. Es war nie meine Absicht, damit jemandem Leid zuzufügen.“ Inzwischen habe er die Fahne entsorgt. „Wir sind bunt“, steht auf einer regenbogenfarbenen Flagge, die einige Häuser weiter an der Ortsdurchfahrt an einem Haus befestigt ist.

Rechtsradikale Gruppierungen in Neustadt nicht bekannt

In der Ratssitzung am Donnerstag hatte die Grünen-Ratsfrau Ute Lamla nachgefragt, ob bei der Stadtverwaltung rechtsradikale Umtriebe im Stadtgebiet bekannt seien. Dem sei nicht so, antwortete Annette Plein, die als Fachbereichsleiterin auch für Ordnung und Bürgerservice zuständig ist. „Wir haben da ein Auge drauf, zumal es im Neustädter Land ja viele Waffenbesitzer gibt“, sagte Plein. Jürgen Winkler, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes bei Neustadts Polizei, sieht es ähnlich. „In Neustadt sind keine rechtsgerichteten Umtriebe oder gar Reichsbürger bekannt, die offen auftreten“, sagt er. „Was sich die Leute privat für dummes Zeug erzählen, wissen wir natürlich nicht.“

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere HAZ+ Artikel

Von Kathrin Götze