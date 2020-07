Neustadt

Was der eine wegwirft, kann dem anderen noch einen Schatz bedeuten. Das zeigte sich auch beim Besuch einer ziemlich besonderen Künstlerin auf Fernaus Schrottplatz im Gewerbegebiet Ost. Mia Shinda gestaltet für ihre Bilder vielfach Landschaften und Kostüme, die einem Genre irgendwo zwischen Barock und Horrorfilm angehören. Und sie fungiert auch selbst als Model. Endzeit, Dark Art und Upcycling sind Stichworte, welche die 32-Jährige aus Bayern selbst dazu nennt.

Für ihre Fotoinszenierungen posiert Mia Shinda selbst als düstere Fantasiegestalt. Quelle: .Jamari Lior Photography

„Mir geht es auch darum, wertschätzender mit den Materialien umzugehen“, sagt Shinda. Umweltzerstörung und Frauenrechte gehören zu den Themen, die sie beschäftigen, was sie in ihrer Kunst zum Ausdruck bringt. Mit Erfolg: Tausende Fans folgen ihr auf Facebook und Instagram und betrachten ihre Videos auf Youtube. Und auch der Verkauf der Bilder lohne sich inzwischen, sagt die Künstlerin.

Requisiten mit Patina machen sich gut in den Werken der Instagram- und Youtube-Künstlerin Mia Shinda: Ihre Fotos und Videos liegen irgendwo zwischen Barock und Horrorfilm.

Aktuell plant sie, mit Freunden auf dem Gelände der früheren Erlebniswelt Steinzeichen bei Rinteln ein neues Studio einzurichten. Auf dem Weg kam sie in Neustadt vorbei und stattete ihrem Freund Lars Petersohn auf dem Schrottplatz einen Besuch ab. In einem Körbchen sammelte sie Kleinteile für die detailreichen Fantasieuniformen, die sie ihren Fotocharakteren auf den Leib schneidert.

Stöberstunde auf dem Schrottplatz: Künstlerin Mia Shinda geht bei Fernau auf Schatzsuche. Quelle: Lars Petersohn

Sowohl auf Fernaus Platz an der Justus-von-Liebig-Straße als auch bei den Kollegen der Firma Wagner am Rudolf-Diesel-Ring sind solche Kunden auf der Suche nach besonderen Einzelteilen ebenso willkommen wie Großanlieferer, wie es heißt. Bei Deneke an der Moordorfer Straße gelten dazu aktuell noch Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Shindas Werke kann man unter www.mia-shinda.com, www.instagram.com/miashinda, bei Facebook und auf youtube betrachten.

Von Kathrin Götze