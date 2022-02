Poggenhagen

Sind die Mülleimer geleert und die Bushaltestellen sauber – dann waren oft die Ortsvertrauenspersonen (OVP) am Werk. In nahezu allen Neustädter Dörfern sorgen sie sich ums Ortsbild. Einer von ihnen ist der Poggenhagener Hans-Georg Rollwage, der von seinem ehrenamtlichen „Unruhestand“ erzählt.

Wenn Rollwage mit seinen 80 Jahren losfährt, um die 28 städtischen Mülleimer Poggenhagens zu leeren, dann ist das für ihn Ehrensache. „Ist doch klar, dass man sich engagiert, wenn man vom Land kommt“, sagt er und zieht den Eimer am Spielplatz mit Schwung aus den Schienen.

Auf dem Land Poggenhagens lebt er seit 50 Jahren. Damals, als er begann, im Fliegerhorst zu arbeiten, zog es ihn von Pattensen dorthin. Im Fliegerhorst war er für die Arbeitssicherheit zuständig. Ein Thema, das ihm heute noch am Herzen liegt.

Vertragsverhandlungen

Als die Stadtverwaltung den OVPs die Aufgabe übertrug, wöchentlich die Spielplätze nicht nur auf Sauberkeit, sondern auch auf Sicherheit der Geräte zu kontrollieren, achtete er darauf, dass alle Helfer genau eingewiesen wurden. Anweisungen und neue Aufgaben hinterfragt er gern und erklärt freimütig, dass er immer auch bereit sei, sich ein bisschen mit der Verwaltung zu zoffen – wenn es um die Sache gehe und damit es nicht nur im Dorf gut aussieht, sondern „seine“ Truppe gut und sicher arbeiten kann. Zoffen geschieht bei ihm auf die konstruktive Art, die Gespräche bleiben freundlich. Aber seinen Standpunkt stellt er klar.

Momentan reibt er sich an den neuen Verträgen, die die Stadt mit OVPs und UnterOVPs abschließen will. UnterOVPs, das sind diejenigen, die er im Team hat. Nun, grundsätzlich sei es ja gut, dass deren Leistungen künftig mit 12,99 Euro pro Stunde entlohnt werden sollten, erklärt er. Aber einfach blind unterschreiben kam ihm nicht in die Tüte. Nach ersten Gesprächen ist für Poggenhagen der Passus entfallen, dass sie alle an Wochenenden und Nachts für Einsätze zur Verfügung stehen. Und auch der Winterräumdienst ist gestrichen. Den könnten sie mit ihrem Team, das überwiegend aus Rentner bestehe, einfach nicht leisten. Das Schöne an ihrem Ehrenamt sei doch, dass sie sich die Arbeit frei einteilen könnten, selbst entscheiden, ob sie den Rasen heute oder morgen mähen. Nur gemacht werden müsse es.

Die Jugendinitiative Poggenhagen ist bei den OVPs im Boot

Vier UnterOVPs hat er in Poggenhagen, dazu noch den Kulturverschönerungsverein und die Jugendinitiative Poggenhagen, die JIP. „Die jungen Leute brauchen doch immer Geld“, sagt er. Also schlug er ihnen vor, die Pflege der Spielplätze zu übernehmen. Seitdem läuft das ganz gut. Nur das Laub vom letzten Herbst – das sollten sie doch bitteschön noch entfernen.

Rollwage hat nie bereut, das Amt vor zwölf Jahren übernommen zu haben. Das halte den Körper frisch, sagt er, tippt sich an den Kopf und fügt hinzu: „Und den Geist auch.“ Alles prima, es macht ihm immer noch Spaß. Nur eines bedauert er: Dass die OVPs aus allen Orten schon lange nicht mehr zusammen gekommen sind. „Das letzte Mal hat die Stadt uns vor fünfeinhalb Jahren eingeladen“, erzählt er. Dabei würden sie doch dazu beitragen, den Laden am Laufen zu halten. Überall, fast immer und mitten in den Dörfern.

Von Beate Ney-Janßen