Gelbe Säcke rollen über die Marktstraße, liegen auch am Dienstagnachmittag noch vor vielen Hauseingängen. Die erste Abfuhr des neuen Entsorgers RMG ging in Neustadt gehörig schief. Nach Auskunft des Unternehmens war am Montag ein defektes Müllfahrzeug der Grund dafür, dass ein großer Teil der Säcke nicht wie geplant eingesammelt werden konnte.

Auch die angekündigte Nachsammlung am Dienstag lief offenbar nicht reibungslos. Bis Mittag warteten mehrere Straßenzüge in der Kernstadt vergeblich auf den Müllwagen. Der drohte schließlich sogar abzubrennen. Gegen 15 Uhr bemerkte die Besatzung Rauchentwicklung im Laderaum des Fahrzeugs. Die Männer alarmierten die Feuerwehr und entluden den gesamten Inhalt sicherheitshalber auf der Kornstraße. Ein Platzregen löschte den Brandherd weitestgehend, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Einen noch rauchenden Abfallsack trat die Feuerwehr aus.

Ein Feuerwehrmann tritt Glutreste in einem Müllsack aus. Quelle: Mario Moers

In Springe und Altgarbsen kam es am Dienstag ebenfalls zu Schwierigkeiten bei der Abholung. Nach Recherchen dieser Zeitung wurden auch dort mehrere Straßen nicht angefahren. Der Entsorger selbst äußerte sich nicht zu den Ausfällen. Eine entsprechende Anfrage blieb bisher unbeantwortet.

Der Remondis-Nachfolger aus dem Rheinland

Die RMG Rohstoffmanagement GmbH ist seit Jahresbeginn verantwortlich für die Entsorgung der gelben Säcke im Umland von Hannover. Das Unternehmen aus Eltville am Rhein gewann die Ausschreibung für den Auftrag, den zuletzt Remondis hatte. Auch bei dessen Start 2016 hatte es Startschwierigkeiten gegeben. Damals verhagelte das eisige Wetter die erste Tour.

Die Müllfahrzeuge von RMG starten in deren Niederlassung in Hannover. Nach Augenzeugenberichten soll an mindestens einem Fahrzeug in Neustadt ein defekter Greifarm Probleme bereitet haben. Die Tonnen seien daraufhin per Hand in das Fahrzeug entleert worden. Viele Bürger und Geschäftsleute meldeten sich daraufhin auch im Rathaus. Dort bemühte man sich unmittelbar um eine Kontaktaufnahme mit dem neuen Entsorger, was sich offenbar nicht ganz leicht gestaltete. „Es war bereits bei Remondis schwierig, den Zuständigen zu erreichen. Wir bemühen uns jetzt um einen besseren Kontakt zu der neuen Firma. Das wäre ein Fortschritt“, sagt Stadtsprecher Yannik Behme.

Gelbe Säcke zu spät geliefert?

Gelbe Säcke am Montag am Wallhof und am Dienstag an der Goethestraße. Überall im Stadtgebiet gab es Probleme bei der Abholung durch den neuen Entsorger RMG. Quelle: Mario Moers

Angekündigt hatten sich Probleme möglicherweise bereits in den vergangenen Wochen. Nach Informationen dieser Zeitung waren gelbe Säcke in vielen Supermärkten und Drogerien nur schwer oder gar nicht zu bekommen. „Wir haben erst am Montag eine Lieferung bekommen, die aber geringer ausfiel als üblich. Der Marktleiter hat heute direkt nachbestellt“, berichtet die Angestellte eines großen Neustädter Supermarkts. Auch in Wunstorf, der Wedemark und Garbsen waren die Säcke knapp. Eine Anfrage diesbezüglich ließ RMG unbeantwortet.

Abholtermine bleiben

Grundsätzlich bestehen die bekannten Abfuhrtage und der Abfuhrrhythmus des Vorjahres unverändert fort. Die Termine sind im Abfuhrkalender von Aha auf www.aha-region.de zu finden. Weitere Informationen zur Abholung in der Region Hannover sind auf der Unternehmensseite der RMG auf www.rmg-gmbh.de abrufbar.

Bei Fragen zur Verteilung der gelben Säcke und Tonnen sowie zu Abfuhrterminen oder auch zur Nachmeldung liegen gebliebener Säcke und Tonnen wenden Sie sich per E-Mail an gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de oder die RMG-Service-Hotline unter Telefon (08 00) 4 00 60 05.

Von Mario Moers