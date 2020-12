Hagen/Mardorf

Heike Drapes Hoffnung wächst: Die Hagenerin spekuliert darauf, ihren Enkeln zum Heiligabend frische Erdbeeren aus dem eigenen Garten servieren zu können. Die ungewöhnliche Reifezeit der Früchte beobachtet sie mit Neugierde und Staunen.

„Das glaubt mir sonst keiner“, meint Drape und hat, damit ihr geglaubt wird, fürs Foto die Neustadt-Seite der HAZ vom Tag vor dem 1. Advent hinter die Pflanze gestellt. Ein kleines Pflänzchen im Topf war der Anfang, ein Ableger davon wanderte in ihren Garten. Dort wächst und gedeiht die Erdbeerpflanze und liefert auch spät im Jahr noch Früchte. Bis in die Adventszeit hätten die Erdbeeren es bislang allerdings noch nie zur Reife gebracht, sagt Drape.

Goldgeschmückter Baum in Mardorfs Jägerstraße

Mit ihrem Bild von den Erdbeeren vor der Zeitung hat Drape auch ein zweites Mal den dort abgebildeten Weihnachtsbaum in den Fokus gerückt, wozu unterdessen eine Reaktion in Form einer Weihnachtskarte in der Redaktion gelandet: Die Mardorferinnen, die einen Baum am Rundwanderweg ums Steinhuder Meer geschmückt haben, freuen sich über die Aufmerksamkeit und verweisen auf einen weiteren Baum in Mardorfs Jägerstraße, den sie mit goldenem Weihnachtsschmuck verziert haben, und wünschen eine schöne Adventszeit. Ihre Namen? „Das bleibt ein Weihnachtsgeheimnis“, schreiben sie.

Ingrid Poschag bewundert den goldgeschmückten Baum, den sie bei einem Spaziergang mit ihrem Mann Uwe an der Jägerstraße entdeckt hat. Quelle: Uwe Poschag

Von Beate Ney-Janßen