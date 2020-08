Mardorf

Eine Führung durch das Tote Moor zählt für Besucher des Steinhuder Meeres zu den beliebtesten Unternehmungen abseits des Wassers. Geführte Abstecher in die einzigartige Moorlandschaft sind in der Hauptsaison häufig so stark nachgefragt, das eine Reservierung Wochen im Voraus nötig ist. Der fest installierte Erlebnisweg Totes Moor ermöglicht es Spaziergängern und Radfahrern dagegen zu jeder Zeit, sich mit den Besonderheiten des Feuchtgebiets zu beschäftigen. Der bereits seit Jahrzehnten existierende Lehrpfad ist jetzt sichtbar aufgewertet worden: Neu gestaltete Infotafeln, neue Inhalte, ein Rätselbuch für Kinder und QR-Codes an mehreren Stationen werten den Weg auf. Ein Besuch des sieben Kilometer langen Abschnitts des Rundwanderwegs Steinhuder Meer lohnt sich in diesem Sommer also auch für diejenigen, denen die gespenstisch schöne Landschaft bereits vertraut ist. Der Weg ist auch Teil der Radroute „Von Moor zu Moor“.

Zur Galerie Neue Schilder, übersichtlich und leicht erfassbare Inhalte. Der Erlebnisweg Totes Meer in Mardorf ist an vielen Stellen aufgewertet worden.

„Das Thema Moor ist vielen Menschen, selbst in Neustadt, nicht so präsent. Der Erlebnisweg ist deshalb eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot des Naturparkhauses“, sagt Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst erfreut über die Modernisierung. Sie sei auch ein Baustein, um Mardorf als touristisches Ziel zu profilieren. „Mit Blick nach Steinhude versuchen wir schließlich jedes Jahr auch in Mardorf etwas besser zu werden,“ sagt Herbst.

Elke Bohn, Mitarbeiterin des Naturparks Steinhuder Meer, zeigt das Torfmoos an der neuen Infotafel. Quelle: Mario Moers

Wirklich gelungen ist die inhaltliche Gestaltung der zahlreichen kleinen und großen Infotafeln entlang des Wegs. Sie zeichnen sich durch einen übersichtlichen und angenehm verdaulichen Mix aus Informationen rund um die Region Steinhuder Meer aus. So erzählt eine Tafel am Steg unweit der Moorhütte die Legende vom Riesen und den Zwergen, die in der sagenhaften Entstehung des Meeres endet. Gleich daneben wird anhand von Grafiken die Funktion der farbigen Bojen erklärt, die in unmittelbarer Entfernung auf dem Wasser schwimmen. „Es war uns bei der Neukonzeption ein besonderes Anliegen, das möglichst sichtbar ist, was erklärt wird“, erklärt Johann Janssen, Geschäftsführer des Göttinger Umweltmediengestalters Signatur. Die Herausforderung, das Moor anschaulich zu erklären, liegt nicht zuletzt in dessen natürlicher Wandlungsfähigkeit. Für Besucher ist es unbefriedigend, wenn er zum Beispiel von der Kreuzotter liest, das Tier aber nie zu Gesicht bekommt. „Das Moor ist eben kein Zoo, in dem alle Tiere und Pflanzen stets am selben Ort sind“, sagt Doreen Juffa, Geschäftsführerin des Naturparks Steinhuder Meer.

Der Erlebnisweg soll über die Beschilderung hinaus noch mit neuen Inhalten ergänzt werden. Ein langfristiges Ziel ist, ihn möglichst barrierefrei zu gestalten. Mit Blindenschrift versehene Übersichtstafeln an den Eingängen sind ein Auftakt. Weitere Multimediainhalte (Verlinkt durch QR-Codes) oder Audioguides sind angedacht. Seit Kurzem sorgen im Naturparkhaus Mardorf eine stationäre und eine mobile Hörunterstützungsanlage dafür, dass auch schwerhörige Besucher an einer Führung teilnehmen können. Die mobilen Hilfen werden inzwischen auch bei den Moorführungen angeboten.

Weitere Informationen zum Erlebnisweg und die Rätselbücher für Kinder gibt es im Naturparkhaus, Uferweg 118. Führungen finden immer freitags von 10 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung im Naturparkhaus unter Telefon (0511) 61626123 ist notwendig. Der Erlebnisweg beginnt nördlich an den Parkplätzen nahe der Moorhütte, im Süden in Höhe des Großenheidorner Turms. Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.naturpark-steinhuder-meer.

Von Mario Moers