Auch in Schneeren wird das Erntefest gefeiert, in diesem Jahr allerdings nicht wie üblich im Gasthaus Asche. Stattdessen organisieren der Schützenverein und das Partyteam um Andre Hecher, Jan Erik Block und Steven Geisler am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Oktober, ein zweitägiges Mini-Fest auf dem Schützenplatz, Am Brink. Los geht es am Sonnabend um 13 Uhr mit einer Parade, bei der natürlich die fantasievollen Erntewagen nicht fehlen. Der gesamte Außenbereich des Schützenplatzes wird auch gastronomisch mit Speisen und Getränken bespielt, am Sonnabend ab 18 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Zudem werden noch für die Kleinen ein Fahrgeschäft und eine Schießbude aufgestellt. Das gesamte Erntefest wird festlich mit Stroh und Deko gestaltet sein. Dieser Bereich ist für jeden frei zugänglich. Außerdem wird es einen Barbereich (ab 14 Jahre) geben, in dem die 2-G-Regel gilt. Der Eintritt für die Bar kostet 5 Euro für zwei Tage.