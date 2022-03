Neustadt

Die freiwilligen Feuerwehren aus Neustadt und den Ortsteilen können künftig auf insgesamt 40 neue Einsatzkräfte zurückgreifen. Nach einer mehrwöchiger Ausbildung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Prüfung der sogenannten Truppmann-1-Ausbildung bestanden. Die setzt sich aus einem praktischen und einem schriftlichen Teil zusammen und ist der Startpunkt für den aktiven Dienst bei einer freiwilligen Feuerwehr.

Geprüft wurden die angehenden Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtausbildungsleiter Ralf Ernsting und seinen Stellvertretern Oliver Bärthel und Dennis Georgi erstmals im neuen Feuerwehrzentrum Neustadt. Zur direkten Leistungsabnahme konnten allerdings nur 39 Teilnehmer und Teilnehmerinnen antreten. Ein Prüfling durfte krankheitsbedingt nicht mitmachen und wird nun bei der Feuerwehr in Wunstorf nachgeprüft.

Vorführen: Die Teilnehmenden zeigen ihren Ausbildern, wie eine Saugleitung richtig gekuppelt wird. Quelle: Privat

Teilnehmende sind zwischen 16 und 55 Jahren alt

Insgesamt galt es für die Teilnehmenden aus 12 Ortsfeuerwehren, 70 Lehrgangsstunden in Theorie und Praxis zu absolvieren. In denen wurden den angehenden Feuerwehrleuten zwischen 16 und 55 Jahren die grundlegenden Tätigkeiten als aktives Mitglied beigebracht. Weitere Ausbildungen und Spezialisierungsmöglichkeiten gibt es für sie in der Zukunft dann in den jeweiligen Ortsfeuerwehren. „Unser Dank gilt natürlich auch den Ausbildern und Ausbilderinnen für ihr Engagement“, sagte Stadtbrandmeister Torben Klingemann. Er bedankte sich gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Brandt und wünschte den Absolventen viel Erfolg beim ihrem weiteren Werdegang in der Feuerwehr.