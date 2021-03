Poggenhagen

Der erste Dorfflohmarkt in Poggenhagen kann nicht wie geplant am Sonntag, 18. April, stattfinden. Die Veranstalter wollen den Trödelhandel nun in den Mai verschieben. Einen festen Termin gibt es allerdings noch nicht. „Wir haben von der Verwaltung der Stadt keine Freigabe für unsere Veranstaltung erhalten“, sagt Ortsbürgermeisterin Monika Strecker (CDU). Sie ist Mitglied des Komitees Dorfflohmarkt, das die Veranstaltung organisiert. Die steigenden Corona-Inzidenzzahlen hätten die Veranstaltung verhindert.

„Generell gibt es bei den Bürgern ein großes Interesse an solch einem Markt“, sagt Strecker. 80 Haushalte, deren Bewohner mittrödeln wollen, haben sich bereits in den vergangenen Wochen gefunden. Für sie heißt es nun abwarten.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

„Wir haben beschlossen, uns die Lage weiter anzuschauen“, sagt Strecker. In vier Wochen wolle man erneut beraten, ob der Markt im Mai stattfinden kann. „Wenn das wieder nicht geht, werden wir das Prozedere monatlich wiederholen, bis wir den Flohmarkt veranstalten können.“ Die bereits angemeldeten Teilnehmer wolle man regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge informieren.

Die Anmeldelisten sind noch nicht geschlossen. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich per E-Mail an monika.Strecker@aol.com anmelden.

Von Mirko Bartels