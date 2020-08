Helstorf

Wenn so viele lieb gewordene Veranstaltungen nicht statt finden können, dann sind Ideen für Alternativen gefragt. Eine solche hatten die Helstorfer, die zum ersten Mal einen Dorfflohmarkt ausgerichtet haben.

„Das Weltraumteleskop kann man richtig ausklappen“ – Volker Zaum präsentiert einem Interessenten die Sonnensegel an dem Raumschiff-Lego-Set, für das er gerne 50 Euro hätte. Begeistert preist er das filigrane Spielzeug an. Dabei erzählt er von seinem Stammflohmarkt in Langenhagen, wo er eigentlich immer mit Eltern, Schwester und Tante einen Stand hat. „Das ist immer ein richtiges Familienevent“, sagt er – nur in diesem Jahr nicht. Wegen der Corona-Krise.

Volker Zaum verkauft - auch - Lego an seinem Stand in Helstorf. Begeistert führt er das Weltraumteleskop vor. Quelle: Beate Ney-Janßen

Deswegen kam ihm der Dorfflohmarkt in Helstorf gerade recht. Zaum wohnt in Abbensen, ist aber mit Ulrike Oehlerking befreundet. Die wiederum gehört zu dem Team, das Helstorfs ersten Dorfflohmarkt organisiert hat. Sie überließ Zaum einen Platz auf ihrem großen Hof. „Hier ist doch Platz genug“, sagt Oehlerking, Abstände könnten gut eingehalten werden.

Die ersten Käufer waren um 8 Uhr da

Dass der Flohmarkt so gut angenommen wird, versetzt sie in Begeisterung. Mehr als 60 Anbieter sind dabei über den ganzen Ort verteilt dabei. Und nicht nur das: „Die ersten Käufer waren schon um 8 Uhr hier“, erzählt sie – obwohl es offiziell erst um 11 Uhr losgehen sollte. Fußgänger und Fahrradfahrer erobern im Laufe des Tages die Straßen. Mit der Überblickskarte in der Hand bummeln sie von einem Stand zum nächsten.

In ihrer Garage erläutert Renate Evers einem Besucher den Laufzettel, mit dem er die vielen Ständen überall in Helstorf finden kann. Quelle: Beate Ney-Janßen

Renate Evers hat gemeinsam mit ihrer Tochter Claudia Teschendorf ihre Garage zum Verkaufsstand gemacht. Für Evers ist der Verkauf Premiere. Beim jährlichen Flohmarkt am Heimatmuseum hat sie zwar immer geholfen, aber noch nie Dinge selbst verkauft.

Besucher lernen auf weiten Wegen das Dorf kennen

Der Heimatmuseumsflohmarkt fehlt den Helstorfern ebenso, wie die Kleider- und Bücherbörse. Alles wurde in diesem Jahr abgesagt. „Bei der Kleiderbörse sind die Leute seit 24 Jahren von weither gekommen“, erzählt Oehlerking. Sie selbst gehört schon lange zum Helferteam. Auf der Suche nach einer Alternative kamen sie auf die Idee mit dem Dorfflohmarkt. Der hat für sie noch einen weiteren Vorteil: Besucher von außerhalb lernen das Dorf kennen, indem sie es beim Bummeln erkunden.

Angesichts der vielen schwer bepackten Käufer scheint diese Premiere gelungen. Auch, wenn nicht jeder bekommen hat, was er eigentlich wollte: Die Eltern des fünfjährigen Karl waren gerade dabei, dem sehnsüchtigen Blick ihres Sohnes nachzugeben, der sich ein Kettcar erobert hatte. Da tönte ein „Das ist leider schon verkauft“, aus dem Hintergrund. Die Enttäuschung des Kleinen dauerte nicht lange an. Minuten später schon war er unterwegs, um am nächsten Haus nachzusehen, was dort für wenig Geld zu haben ist.

