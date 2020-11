Neustadt

Der erste Stadtrat Maic Schillack hat eine neue Stelle: Mit hauchdünner Mehrheit hat der Gemeinderat der Gemeinde Leonberg bei Stuttgart den 50-Jährigen am Dienstagabend zu seinem Finanzbürgermeister gewählt. Dieses Amt in der rund 48.000 Einwohner starken Kommune entspricht ungefähr Schillacks Tätigkeit als Erster Stadtrat und Kämmerer in Neustadt, dort regieren unter dem Oberbürgermeister mehrere Fachbürgermeister. Schillack setzte sich mit 17 gegen 16 Stimmen gegen den Amtsinhaber durch, der für die CDU kandidierte, wie die Leonberger Kreiszeitung meldet. Dem Zeitungsbericht zufolge soll er dort im Januar anfangen.

Einflussverlust in Neustadt

In Neustadt hatte er zuletzt weniger Grund zur Freude: Nach seiner Amtsübernahme hatte Bürgermeister Dominic Herbst den Fachbereich Personal an sich gezogen und Schillack damit wichtigen Einflusses beraubt. Auch die Bildung, die Schillack besonders am Herzen liegt, soll demnächst in der Verwaltung neu strukturiert werden. Dem Vernehmen nach ist das Verhältnis zwischen Herbst und Schillack nicht das Beste. Auch mit der CDU lag er an vielen Stellen über Kreuz, insbesondere in der Schulpolitik.

Amtszeit endet offiziell 2023

Auf Mutmaßungen, er könne sich als Bürgermeister in seiner Heimatstadt Bückeburg bewerben, hatte Schillack kürzlich irritiert reagiert und wenig eindeutig dementiert. Seine Amtszeit als Wahlbeamter in Neustadt endet offiziell im Sommer 2023. Wie die Regelung für einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Amt ist, prüfe man aktuell noch, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Eine Stellungnahme der Stadtverwaltung sei in Vorbereitung. Schillack hat in Neustadt viele Projekte in Bewegung gebracht. Es wird nicht leicht sein, einen Nachfolger zu finden.

