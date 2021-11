Rodewald

Am Sonnabendabend gab es erstmalig im Bindergarten Rodewald ein Lichterfest. Beleuchtete Wege mit Dutzenden von Kerzen erwarteten die Besucher. Büsche und Bäume wurden in bunten Farben angestrahlt. Gebrauchsgegenstände wie ein Fahrrad, Musikinstrumente, ein Stuhl, Geweihe und vieles mehr hingen in Bäumen, und am Haus und leuchteten mit unzähligen Lichterketten. Dazu faszinierten Fahrzeuge wie ein VW-Käfer, ein VW-Bus und ein Oldtimer-Trecker mit Tausenden von Lämpchen das Auge – wie im Märchen. Der Binderhaus-Verein hatte Livemusik mit Max McFinn engagiert, und die Fantasiemasken „Maske-de-Venezia“ in beleuchteten venezianischen Kostümen schritten gemächlich durch den Park. Mehrfach am Abend wechselten die Walkact-Künstler ihre Kostüme und sorgten für viel Aufsehen.

Nächstes Jahr wird es größer

In kleinen Zelten gab es Bratwurst, passend zu Halloween Kürbissuppe, frisch gebackene Waffeln und Süßspeisen und auch diverse Getränke mit und ohne Alkohol, angeboten von einigen Vereinen aus Rodewald. Ein erster Versuch, ein solches Fest zu veranstalten, scheiterte 2020 an Corona. Der Binderhaus-Verein ist froh, nun in diesem Jahr die Veranstaltung unter dem Titel „Genießen mit allen Sinnen“, Riechen, Hören, Fühlen, Schmecken und Sehen, angeboten zu haben. „Wir hoffen auf jeden Fall auf eine größere Neuauflage im kommenden Jahr“ sagt Pressesprecherin Anke Winkelmann.

Von Mario Moers